Apple TV+ : la série Trying S02, "The Me You Can't See" et "1971"

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Réagir



Vendredi égale "nouveautés" sur Apple TV+. Cette semaine, on trouve encore plusieurs sorties avec la saison 2 de la série "Trying", la série documentaire "The Me You Can’t See", ainsi qu'une autre série documentaire appelée "1971: The Year That Music Changed Everything". Nous vous proposons de découvrir les trois en vidéo.

Trying saison 2

Trying est l'une des créations originales Apple qui a beaucoup plu. La série raconte l'histoire d'un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfant et qui voit leur entourage construire leur famille. N'en pouvant plus de cette situation, ils vont penser à l'adoption et c'est là que commence un périple semé d'embuches. Une série britannique émouvante qui mêle mélancolie et humour avec brio.



Voici le synopsis de la s02 :

Tout ce que Nikki et Jason veulent, c'est un bébé - la seule chose qu'ils ne peuvent pas avoir. Ils décident donc d'adopter. Avec leurs amis dysfonctionnels, leurs parents dramatiques et leur vie chaotique, le couple réussira-t-il à construire la famille de ses rêves ?

Trying est un programme qui provient de BBC Studios, il s'agit de la première série britannique sur Apple TV+, mais aussi de la première collaboration entre Apple et la BBC.



Par la suite, vous allez retrouver 8 nouveaux épisodes avec un rythme d'un épisode par semaine (pour faire durer un peu le suspens). Avant une éventuelle saison 3. Mais la question est : vont-ils concrétiser leur désir d'enfant ?

The Me You Can’t See

Autre série, mais cette fois "documentaire", avec "The Me You Can’t See" créée par Oprah Winfrey et le Prince Harry.

La série se concentre sur les thèmes de la santé mentale et du bien-être émotionnel :

Dans «The Me You Can't See», Oprah Winfrey et le prince Harry mènent des discussions honnêtes sur la santé mentale et le bien-être émotionnel tout en s'ouvrant sur leurs parcours et leurs luttes en matière de santé mentale. Mettant en vedette des invités de premier plan, aux côtés d'un large éventail de personnes du monde entier vivant avec les défis des problèmes de santé mentale et abordant leur bien-être émotionnel, la série transcende la culture, l'âge, le sexe et le statut socio-économique pour déstigmatiser un sujet très mal compris et donner de l'espoir aux téléspectateurs qui apprennent qu'ils ne sont pas seuls. Les producteurs se sont associés à 14 experts et organisations accrédités et respectés du monde entier pour aider à faire la lumière sur les différentes voies de traitement.

Les 4 premiers épisodes sont disponibles dès aujourd’hui.

1971

Enfin, l'autre série Apple TV+ du jour est nommée "1971: l'année où la musique a tout changé" et se divise en huit parties.

Pour nous ramener à la musique qui a fait de 1971 une année si charnière, la série comprend certains des plus grands noms de l'industrie, notamment The Who, Aretha Franklin, Bob Marley, Marvin Gaye, Lou Reed, etc. L'ensemble est replacé dans le contexte de l'époque. Tous les épisodes sont disponibles.

Tarif et disponibilité

Apple TV+ est disponible au tarif de 4,99€/mois sans engagement avec un essai gratuit d'une semaine. L'application est disponible sur de nombreux supports comme certains téléviseurs intelligents Samsung, LG, Sony, Amazon Fire TV et appareils Roku, consoles PlayStation et Xbox ainsi que sur tv.apple.com. Évidemment, vous retrouvez aussi l'application sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV.