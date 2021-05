Apple TV 4K 2021 : la Siri Remote est inspirée de l'iPod

Medhi Naitmazi

Après la sortie de trois nouveaux produits Apple ce vendredi, le vice-président Apple du marketing produit pour la maison et l'audio Tim Twerdahl s'est assis avec Express pour parler de la nouvelle Apple TV 4K «à l'épreuve du futur» et de sa télécommande Siri de deuxième génération. Comme nous l'avions indiqué lors du keynote du 30 avril, elle est bien inspirée de l'iPod.

La nouvelle télécommande rend hommage à l'iPod d'Apple

L'une des choses que les clients attendaient le plus d'une nouvelle Apple TV était une télécommande Siri redessinée. Et pour plus de 30% des possesseurs de l'Apple TV 4K 2017, l'achat de la nouvelle Siri Remote est envisagée.

Twerdahl est revenu sur les premières télécommandes pour les contenus à la demande :

Si vous y réfléchissez, depuis que nous avons d'abord eu des formats à la demande, comme les magnétoscopes et les DVD, nous avons été coincé avec ces types de vitesses de contrôle 2X, 4X, 8X et ce n'est tout simplement pas très intuitif ou utile. Vous dépassez toujours et essayez ensuite de revenir à un point.

Le vice-président nous explique alors comment la molette a fait son retour sur la Siri Remote :

Une fois que nous avons trouvé ce design circulaire, nous avons pensé qu'il ressemblait beaucoup à la roue rapide de l'iPod, alors qu'est-ce qui pourrait vraiment aider les gens à utiliser leur téléviseur en utilisant une interface comme celle-là ? Le passage en revue de la vidéo est devenu une chose tellement naturelle que les éditeurs professionnels utilisent souvent ces commandes de style molette, qui sont assez puissantes, et c'est vraiment agréable de faire entrer cela dans le salon des gens.



Toujours à propos de la nouvelle télécommande Siri, Tim a expliqué comment la société a créé une télécommande simple et universelle :

Il existe certaines normes sur HDMI, certaines normes utilisent l'infrarouge. Et nous devons donc en quelque sorte négocier et déterminer quelle est la meilleure façon de le faire pour une télévision donnée. La clé est réside dans la simplicité pour les clients. Nous faisons tout le travail acharné et le gros du travail en arrière-plan.

Il a également vanter les mérites de Siri sur la nouvelle télécommande, car l'assistant virtuel dispose d'un bouton dédié sur le côté droit de celle-ci :

Nous souhaitons faciliter l’utilisation de l’Apple TV, quel que soit votre niveau de confort. Si vous appuyez sur le bouton Siri de votre télécommande et que vous ne dites rien, certaines suggestions défileront sur l’écran du téléviseur pour vous aider à comprendre le genre de choses que vous pourriez dire. En déplaçant le bouton Siri sur le côté - là où il se trouve sur votre iPhone - nous espérons que cela rassurera également les gens, car vous pouvez faire exactement le même genre de choses sur votre iPhone que sur votre télécommande Apple TV.

Outre «l'expérience magique» qu'Apple veut offrir à ses utilisateurs avec la télécommande Siri, Tim Twerdahl a déclaré que la nouvelle Apple TV 4K est prête pour l'avenir, car elle pousse un nouveau standard de HDR :

Il y a un petit problème de poule et d'œuf. Pourquoi produire le contenu si personne ne peut le regarder ? Je pense que nous faisons un grand pas en avant avec l'Apple TV 4K offrant une prise en charge de la fréquence d'images élevée et ce sera une incitation à créer de plus en plus de ce contenu.



Par exemple, ici aux États-Unis, il y a quelques années, ils ont commencé à produire le Super Bowl en HDR à fréquence d'images élevée. Et nous en voyons de plus en plus. Nous voulons vraiment que le produit soit prêt pour l'avenir et la bonne nouvelle est que nous travaillons avec tous ces principaux fournisseurs du monde entier pour proposer du contenu à fréquence d'images élevée, en particulier pour le sport.

Voilà pour les confidences sur l'Apple TV 4K que l'on peut acheter dans sa version 2021 avec un nouveau processeur A12 Bionic, la Siri Remote 2, la HDR à 60 images par seconde et un port HDMI 2.1. Sans oublier la compatibilité ARC.



