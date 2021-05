Premières images des Google Pixel 6 et 6 Pro

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Alexandre Godard

4



Si vous êtes client des smartphones de Google, cet article devrait vous intéresser. Au menu, la première image de ce qui semble être le Pixel 6 et quelques informations au niveau des caractéristiques.

Le Pixel 6 a fuité

On ne va pas se mentir, lorsque l'on évoque le mot Google, ce ne sont pas les smartphones de la firme qui vous viennent en premier à l'esprit. Et pourtant, même s'ils ne réinventent pas la roue, ils sont assez complets avec un OS fluide, une bonne autonomie, un design au goût du jour (Pixel 5) et un appareil photo qui fait des merveilles à tel point que certains le considèrent comme le meilleur sur le marché Android.



Après un Google Pixel 5 qui semble s'être pas trop mal vendu, plusieurs leaks apparaissent autour du Pixel 6. Toujours dans le but de se mettre à jour, fini la mention XL (2016) pour le plus grand modèle, place au fameux "modèle Pro". Car oui, lors de la sortie de cette sixième génération, nous devrions retrouver un Pixel 6 et un Pixel 6 Pro.



Une présentation officielle prévue normalement pour le mois d'octobre mais il n'est pas interdit de faire un petit point sur le sujet dès à présent surtout lorsque OnLeaks & Digit font fuiter les premières photos. Au menu, un SoC maison "secret" plus véloce (ça nous rappelle quelqu'un), un capteur d'empreinte sous l'écran, un écran borderless et un bloc photo arrière qui malheureusement devrait en repousser certains.

Au niveau des dimensions, le Pixel 6 devrait atteindre les 158,6 mm x 74,8 mm x 8,9 mm tandis que le modèle Pro serait "gigantesque" 163,9 x 75,8 x 8,9 mm. Google lancerait donc deux modèles, l'un de 6.4 pouces et l'autre de 6.7 pouces.



Comme vous le savez, les smartphones de Google possèdent quelques avantages, notamment autour des applications de la firme (logique) mais ont également la chance de sortir très fréquemment avec le nouvel OS d'Android à l'intérieur. Du coup, il semblerait que cette année, ils soient directement équipés d'Android 12.



Pour la partie photo, rien n'a vraiment encore été abordé même s'il est facile d'imaginer que le plus grand modèle sera équipé d'un capteur ou d'une fonction supplémentaire par rapport au modèle "classique". En ce qui concerne le prix, le Pixel 5 était repassé sous la barre des 700 €, prions pour que cela reste ainsi pour le Pixel 6 même si le modèle Pro sera à coup sûr au-dessus.

Voilà ce que nous savons pour le moment de ce Google Pixel 6 même s'il ne faut pas oublier que son petit frère le Pixel 5a a lui aussi fuité (décidément Google) et se rapproche d'une sortie. Il ne devrait pas présenter une grande évolution pour le coup mais seulement quelques petits ajustements comme d'habitude.