Le programme de la WWDC 2021 est dévoilé

Il y a 1 heure (Màj il y a 20 min)

Julien Russo

1



Comme chaque année, Apple va présenter la WWDC , c'est l'occasion pour l'entreprise de lever le voile sur les nouveautés logicielles, mais aussi d'être le plus proche possible des millions de développeurs à travers le monde. Cette année, l'événement sera uniquement numérique à cause de la pandémie.

La WWDC 2021, voici le programme

Dans quelques jours, Apple va communiquer toutes les nouveautés logicielles qui apparaitront sur vos produits préférés à la rentrée. On parle ici de l'annonce d'iOS 15, d'iPadOS 15, de watchOS 8, de tvOS 15, de la prochaine version de macOS...

Comme beaucoup le pensent, la WWDC ce n'est pas qu'une soirée où il y a des annonces, c'est plusieurs jours où les développeurs se rassemblent pour en apprendre plus sur les futurs outils et autres possibilités à venir dans l'univers Apple.



La firme de Cupertino a annoncé cette année que la WWDC 21 sera accessible aux 30 millions de développeurs Apple qui sont dans 227 régions à travers le monde, tous les grands rendez-vous en ligne seront accessibles gratuitement.

La conférence offrira aux développeurs la possibilité de s'engager les uns avec les autres et directement avec les ingénieurs d'Apple pour obtenir des conseils sur la création d'applications et de jeux innovants et différenciants les plates-formes.

Voici le programme qu'Apple vient d'annoncer il y a quelques minutes...

Le 7 juin à 19h (heure française)

C'est la cérémonie d'ouverture de la WWDC, vous retrouverez Tim Cook et le reste de l'équipe qui vous montreront toutes les nouveautés des futurs OS qui seront disponibles à la rentrée.

L'événement sera diffusé directement depuis l'Apple Park et le discours d'ouverture sera en ligne sur apple.com, sur l'application Apple TV ainsi que sur la chaine YouTube d'Apple.

Le 7 juin à 23h

Apple enchainera dans la journée avec des précisions sur les nouveaux outils et technologies qui vont être disponibles pour les développeurs. Apple leur expliquera tout afin qu'ils puissent créer de meilleures applications. L'événement qui s'appelle Plateformes State of the Union sera diffusé en exclusivité sur l'application Apple Developer et le site web Apple Developer.

Le 10 juin à 23h

Apple profite de la WWDC 2021 pour présenter les Apple Design Awards, l'occasion de célébrer l'art créatif, l'artisanat et les réalisations techniques des développeurs qui s'investissent dans la création d'applications iOS, iPadOS, macOS...

Il s'agit d'une cérémonie de remise de prix pour récompenser les meilleures applications. Pour les développeurs, obtenir un Apple Design Awards c'est une publicité incroyable à mettre en avant dans leurs fiches sur l'App Store !

La WWDC en plusieurs parties...

La WWDC c'est aussi l'occasion de sessions exceptionnelles et inédites.

Apple explique que les développeurs vont avoir plus de 200 sessions organisées par des experts Apple. La WWDC 2021 offrira un accès sans précédent aux ingénieurs et aux concepteurs d'Apple.

Ce concept permettra aux développeurs d'apprendre comment exploiter toutes les dernières innovations et avancées dévoilées lors de la WWDC.

Les membres du programme Apple Developer peuvent demander des consultations individuelles en laboratoire avec plus de 1 000 experts Apple pour poser des questions sur les dernières API et les meilleures pratiques, et demander des examens de l'interface utilisateur et de la conception. Les ingénieurs Apple seront également disponibles dans les forums de développeurs Apple tout au long de la semaine pour répondre aux questions et engager des discussions techniques. À partir du 8 juin, des vidéos de session seront publiées chaque jour et seront disponibles dans l'application Apple Developer et sur le site Web Apple Developer.

Des conférences vont également avoir lieu, des passionnés du développement interviendront et communiqueront pleins de conseils aux développeurs du monde entier.

Apple va aussi proposer aux développeurs d'en apprendre plus grâce à des contenus centrés sur plusieurs outils, il y aura des sessions spéciales autour de : SwiftUI, Developer Tools, Accessibility & Inclusion, et plus encore. Cela se passera exclusivement dans l'application Apple Developer.

Le 1er juin, Apple célébrera les étudiants développeurs du monde entier avec l'annonce des gagnants du Swift Student Challenge, une occasion pour les étudiants de tous âges de montrer leur amour du codage en créant leur propre terrain de jeu Swift.



La WWDC 2021 commence le 7 juin et va durer plusieurs jours.

Si vous êtes développeurs, préparez-vous, vous allez vivre un moment exceptionnel !

Retrouvez le communiqué de presse d'Apple