L'app Dark Noise est optimisée pour les Mac M1

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Dark Noise est une application populaire sur iPhone et iPad qui permet d'avoir un bruit ambiant relaxant pour dormir, vous concentrer et vous détendre. Et bien désormais, l'app est officiellement disponible sur Mac. La nouvelle application Dark Noise pour les ordinateurs Apple est complète et prend en charge iCloud, de sorte que toutes vos préférences se synchronisent entre votre iPhone, iPad et Mac.



Dark Noise 2.4 est compatible avec les Mac

Avec la mouture 2.4, Dark Noise tourne directement sur les nouveaux Macs M1. Avant cela, c'était simplement la version iPad qui était affichée à l'utilisateur. Pas un grand changement certes, mais cela montre que les développeurs bichonnent leur service et leurs clients.



L'une des fonctionnalités phares de Dark Noise pour Mac est ce qu'on appelle une «barre d'outils adaptative». Le développeur Charlie Chapman explique que cette fonctionnalité vous permet de réduire facilement la fenêtre Dark Noise en un mini-lecteur, de sorte qu'elle est facilement accessible sans occuper trop d'espace sur l'écran. Dark Noise pour Mac propose également une prise en charge complète des menus avec des raccourcis clavier pour faciliter son utilisation.



Dark Noise pour Mac inclut toutes les mêmes fonctionnalités que les versions iPhone et iPad de l'application - sauf pour les raccourcis automatisés qui ne sont pas disponibles sur la plateforme. Cela inclut les widgets, la synchronisation iCloud, le mode sombre, etc.



Dark Noise est donc une application universelle pour iPhone, iPad, iPod et Mac. Cela signifie qu'elle est disponible gratuitement pour les utilisateurs qui ont déjà acheté l'application sur n'importe quelle plateforme citée. Si vous n'avez pas encore Dark Noise, comptez tout de même un achat unique de 10,99€. Mais la bibliothèque est énorme et cela peut valoir le coup pour retrouver un sommeil paisible notamment.

Télécharger Dark Noise à 10,99 €