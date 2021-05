Un nouveau concept pour watchOS 8 en attendant sa sortie

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Alexandre Godard

3



Vous le savez, les designers aiment bien imaginer plusieurs concepts pour créer en image ce à quoi pourrait ressembler les futurs produits ou les futurs OS. Pour le coup, ce sont trois petites idées que l'on aura peut-être la chance de voir débarquer sur watchOS 8 dans quelques semaines à la WWDC 21. Vont-elles vous plaire ?

Quelques suggestions pour watchOS 8

Si vous êtes en possession d'une Apple Watch, il est facile de deviner comme chaque année que plus le temps passe, et plus vous êtes impatient de découvrir la nouvelle version que souhaite vous proposer Apple. Même s'il y a de grandes chances que l'on en apprenne davantage à la WWDC qui débute le 7 juin, la sortie de watchOS 8 est encore assez lointaine et pour cela, quoi de mieux que de dénicher des petits concepts faits par des designers, le temps de patienter.



Cette fois-ci, c'est Angelo Libero à la baguette et il a quelques petites nouveautés à nous proposer qu'il aimerait bien voir débarquer en septembre. Pour rappel, c'est également lui qui est à l'œuvre du concept iOS 15 que nous vous avons présenté il y a quelques jours.



La première idée concerne l'ajout des widgets. Comme vous pouvez le constater sur la photo ci-dessous, la possibilité d'afficher plusieurs informations différentes dans le widget permettrait de condenser les multiples informations tout en laissant une visibilité optimale. Cela éviterait également de se rendre dans chaque application, un gagne temps non négligeable.

Il s'est ensuite penché sur l'autre nouveauté d'iOS 14, la bibliothèque d'applications. Là encore, la possibilité de ranger ou trier ses applications correctement serait bénéfique pour les utilisateurs. Un modèle qui semble beaucoup plus pratique que celui présent actuellement qui est assez fastidieux pour la plupart des utilisateurs.

Et pour finir, quoi de mieux que de parler des petits traqueurs Bluetooth d'Apple, les AirTags. S'il n'hésite pas à nous faire comprendre que l'appareillage d'un AirTag se ferait toujours sur un iPhone, la gestion de celui-ci comme l'annoncé perdu ou encore le faire sonner pour le retrouver chez soit deviendrait possible depuis son Apple Watch. Actuellement, il n'existe aucun moyen d'interagir entre une Apple Watch et un AirTag, espérons qu'Apple soit sur le coup.

Maintenant que nous avons fait le tour des envies de ce designer, n'hésitez pas de votre côté à nous partager vos envies ou du moins vos attentes pour watchOS 8.