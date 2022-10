Un concept d'application  Sports sur iOS et watchOS

Vous le savez, Apple commence à investir largement dans les contenus sportifs. Après la NFL, la société a récemment conclu un accord avec la Major League Baseball pour diffuser des matchs tous les vendredis sur Apple TV+. Comme les rumeurs suggèrent que ce n'est que le début, le designer Parker Ortolani a réalisé un concept imaginant une application Apple Sports dédiée pour iOS et watchOS.

Un hub sportif "made in" Apple

L'idée principale d'une application Apple Sports est bien évidemment de rassembler en un seul endroit tout ce qui attrait au sport, soit les matchs en direct, mais aussi les actualités, les scores, les faits intéressants sur les équipes et les joueurs, et bien plus encore. Un "hub sportif ultime".

Reprenant les codes des applications Apple TV et Apple News, la potentielle  Sports regroupe les contenus d'Apple TV+, mais aussi d'autres acteurs comme ESPN. L'idée est la même que celle qui consiste à regrouper Apple TV+ et les chaînes tierces dans l'application éponyme.



Mais ce n'est pas tout. Le concept montre comment le constructeur américain pourrait utiliser une partie d'Apple News pour permettre aux utilisateurs de suivre l'actualité de leurs sports, ligues et joueurs préférés avec du contenu sélectionné directement dans l'application Apple Sports. On y trouverait également des fiches de joueurs avec des informations détaillées, ainsi que des tableaux de scores mis à jour en temps réel - ce qui semble parfait pour les utilisateurs d'Apple Watch.



À noter qu'Apple serait également intéressée par l'acquisition des droits de diffusion nationaux de la Ligue des champions de l'UEFA, de quoi plaire aux amateurs de football.



Get the latest news, keep up with scores in real time, watch games, see highlights, follow your favorite teams, players, and leagues. It’s the ultimate sports experience and it’s powered by ESPN and other partners. pic.twitter.com/4KzAQj55Zg — Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) October 3, 2022

Un petit côté Live Activities

Voilà qui nous rappelle quelque peu iOS 16 qui offrira bientôt un nouveau moyen aux utilisateurs de suivre les scores des matchs ainsi qu'un bref résumé des événements importants directement depuis l'écran de verrouillage de l'iPhone. Cette fonctionnalité sera disponible plus tard cette année avec iOS 16.1 et nommée Live Activities.