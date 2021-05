Steam Link ajoute le support des manettes PS5 DualSense sur iOS

Alors qu'Apple vend des manettes de PS5 et supporte ces dernières depuis iOS 14.5, l'application Steam Link (v1.1.80) vient d'en faire de même sur App Store.



Si vous jouez aux jeux Steam depuis un iPhone ou un iPad, vous allez pouvoir le faire avec la manette de PS5.



Steam Link reconnait les manettes de PS5

L'intérêt principal de la mise à jour de Steam Link réside dans le support complet des manettes PlayStation 5, ce qui signifie que les retours haptiques et les gâchettes adaptatives sont prises en charge. Une très bonne nouvelle pour l'expérience et l'immersion des joueurs, encore faut-il avoir iOS 14.5, mais surtout des jeux qui exploitent les capacités en question. Si tel n'est pas le cas, alors vous aurez droit au mapping de la Dualshock 4.



Rappelons que Steam Link est très souvent mise à jour avec des nouveautés attendues comme dernièrement le support des claviers / souris, les contrôleurs de PS4 et Xbox ou même le support des manettes de PS5 sur Android.



Qui joue via Steam sur mobile parmi vous ?

