Tidal lit enfin la musique sur Apple Watch

Il y a 30 min

Alban Martin

1



Alors qu'Apple Music Lossless et Spotify HiFi arrivent, Tidal n'a plus vraiment d'arguments différenciants. Jusqu'à présent, le service musical de Jay-Z se démarquait grâce à la qualité sans perte de son catalogue.



C'est pourquoi Tidal lance une version Apple Watch pour tenter de conserver ses clients.

Tidal aussi disponible sur watchOS

Tidal est disponible sur l’Apple Watch depuis cette nuit, une bonne nouvelle pour ceux qui veulent aller courir par exemple sans emporter leur iPhone. Avec la nouvelle version 2.26, vous pouvez streamer de la musique et contrôler la lecture de TIDAL directement depuis votre Apple Watch. Et pour améliorer l'expérience, il est possible de télécharger toutes vos playlists et les écouter hors ligne sans connexion internet.



TIDAL nécessite watchOS 7.2 au minimum pour profiter de la nouveauté.



La question désormais : comment Tidal va-t-il justifier un prix de 25,99€ / mois pour la version Hi-Fi quand Apple Music Lossless reste à 9,99€ ? Et ses autres concurrents comme Deezer, Amazon Music, Spotify, YouTube Music et Qobuz affichent également des tarifs intérieurs.





