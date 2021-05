Apple présente un sublime Apple Store "Via del Corso" en Italie

Il y a 3 heures

Alban Martin

Apple a présenté en avant-première son prochain magasin "Via del Corso", son dernier point de vente dans le centre animé de Rome, en Italie. Apple affirme que le magasin préserve le grand Palazzo Marignoli, rendant hommage à la riche histoire de l'art et de la culture de Rome et en fait l'un des projets de restauration les plus importants de l'entreprise.



Un superbe magasin dans un lieu historique de Rome

À côté de la place publique Piazza San Silvestro, le magasin est réparti sur deux étages reliés par un grand escalier datant de 1888. Au premier étage, quatre ensembles de portes donnent accès à une terrasse paysagée extérieure remplie de vignes, de jasmin et d'oliviers inspiré des terrasses sur le toit romaines qui donnent sur la cour.



À l'étage supérieur, le Forum occupe la salle de bal du palais du Marquis, où se dérouleront les sessions "Today at Apple". À côté du Forum se trouve un espace dédié à l'assistance Apple et au Genius Bar, où une équipe de spécialistes a restauré le plafond peint à la main à motifs géométriques.



Apple explique dans son communiqué avoir travaillé avec Foster + Partners pour réinventer l'intérieur, qui conserve l'architecture italienne typique ainsi que la façade.

Construit à l'origine en 1873 par le célèbre architecte Salvatore Bianchi et une deuxième rénovation par l'architecte Giulio Podesti, le Palazzo Marignoli était la maison du marquis Filippo Marignoli et abritait le Caffè Aragno, l'un des lieux de rassemblement les plus remarquables de Rome en son temps fréquenté par des artistes, des écrivains et des acteurs. Plusieurs œuvres d'art présentées au Caffè Aragno ont été soigneusement restaurées et soigneusement intégrées dans le nouveau design du magasin, y compris plusieurs panneaux de graffitis créés par le peintre italien Afro Basaldella en 1950. Les équipes ont également pu faire revivre et intégrer «Dawn» et Ettore de Fabio Cipolla «Crépuscule» de Ballerini, deux grandes peintures de plafond datant du début des années 1900. Semblable aux restaurations précédentes telles que Apple Champs-Élysées à Paris, Regent Street à Londres et Carnegie Library à Washington, DC, Apple et une équipe de restaurateurs locaux ont collaboré pour créer une combinaison réfléchie d'architecture historique et contemporaine avec Via del Corso.

Apple Via del Corso propose également le tout premier programme "Today at Apple Made in Rome" dédié à fournir à la prochaine génération de jeunes romains de l'inspiration, des compétences et des outils pour explorer leurs passions. Dirigée par plus de 40 artistes locaux, Apple a organisé des sessions dans les domaines de la musique, de l'art et du design, de la création de contenu et de la vidéo, visant à soutenir les communautés locales de la ville dans les mois à venir.



"Nous sommes impatients de commencer un nouveau chapitre à Rome avec l'ouverture d'Apple Via del Corso", a déclaré Deirdre O'Brien, vice-président senior d'Apple pour Retail + People. "Le nouveau magasin représente une célébration de l'histoire et de l'art uniques de la culture romaine, et nous espérons inspirer la créativité de la communauté locale avec notre programme Made in Rome et les futures sessions Today at Apple."



Via del Corso rejoint les 117 magasins Apple Store dans 12 pays d'Europe. Le magasin ouvre à Rome le 27 mai à 10h00, heure locale.