Les écouteurs Beats Studio Buds en fuite

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Medhi Naitmazi

Dans les versions bêta précédentes d'iOS 14.6 et de tvOS 14.6, nous avons eu une surprise avec l’apparition des Beats Studio Buds. Bien que la date de lancement soit encore inconnue, nous avons maintenant des images en direct qui révèlent le design des Beats Studio Buds, selon MySmartPrice. Les Beats Studio Buds ont récemment reçu l'approbation de la FCC, la sortie est donc imminente.

Les nouveaux Beats se montrent

Ces images montrent le design de ces nouveaux écouteurs véritablement sans fil de la marque Beats d'Apple. C'est à peu près identique à ce que nous avons auparavant. Ces écouteurs ont un design intra-auriculaire similaire à certains produits concurrents comme les Samsung Galaxy Buds Pro.

En regardant de plus près ces nouvelles images avec le design qui a fui, nous pouvons voir que les écouteurs sont de forme circulaire avec un design intra-auriculaire et qu'ils ont deux découpes sur chaque embout. Le but de ces découpes est probablement de loger différents capteurs. Le boîtier de charge aperçu lors de la fuite précédente est similaire à celui des AirPods Pro, mais présente le logo Beats à l'avant. Un indicateur LED se trouve également à l'avant du boîtier, ce qui facilite la lecture de l'état actuel de la batterie.



Bien sûr, il faudra attendre qu'Apple fasse une annonce pour en être sûr. La version finale des Beats Studio Buds pourrait être légèrement différente de ce que nous voyons actuellement. Peut-être qu'Apple pourrait même le renommer et le lancer en tant que prochaine génération d'AirPods, qui, selon la rumeur, obtiendrait un nouveau design. Les AirPods 3 reprendraient le style des AirPods Pro mais sans la réduction active du bruit.



Quoi qu'il en soit, il est clair qu’un nouveau concurrent arrive sur un marché désormais plein d’alternatives aux AirPods mais qui voit toujours Apple largement en tête depuis 2016.