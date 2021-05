Les Developer Forums d'Apple se rapprochent de StackOverflow

Il y a 57 min

Alban Martin

Avant le lancement de sa deuxième conférence mondiale des développeurs entièrement numérique le 7 juin prochain, Apple a mis à jour son forum des développeurs avec plusieurs nouvelles fonctionnalités qui visent à permettre aux usagers de filtrer plus facilement les différentes tags et de se tenir au courant des sujets qui les intéressent autour de Xcode et des SDK de la firme.



Apple Developer s'inspire de Stackoverflow

Avant la WWDC de l'année dernière, Apple a complètement repensé le forum, en mettant à jour sa conception et en ajoutant de nouvelles fonctionnalités. Pendant la conférence numérique, le forum sert de lieu aux développeurs pour interagir entre eux et avec les ingénieurs Apple concernant les nouvelles technologies et API présentées au cours de la semaine. Il est aussi utilisé toute l'année par les développeurs qui travaillent sur iOS, iPadOS, macOS, watchOS et autre tvOS.

S'appuyant sur les améliorations de l'année dernière, Apple ajoute la possibilité pour les développeurs de publier des commentaires directement sur les questions pour aider à fournir un contexte pour la réponse (comme StackOverflow), la possibilité de s'abonner à un flux RSS pour un tag spécifique, la possibilité de voir la description d'un tag afin les développeurs sont mieux à même de choisir celui qui convient, et plus encore. Voici la liste complète des changements à venir sur le forum :

Publiez des commentaires sur des questions ou des réponses pour fournir un contexte ou demander des éclaircissements.

Recherchez du contenu sur plusieurs balises.

Ajoutez et gérez vos balises favorites.

Ajoutez des images à votre question ou réponse pour fournir des détails visuels à l'appui.

Consultez les descriptions des balises lors du choix des balises pour votre question afin de pouvoir sélectionner rapidement les plus appropriées.

Abonnez-vous aux flux RSS des tags qui vous intéressent.

Consultez votre contenu créé et regardé, vos balises favorites et vos balises tendance sur la nouvelle page d'accueil.

Voici un post récent qui comporte justement une image uploadée et la possibilité de répondre :

Pour mémoire, la WWDC 21 commence le 7 juin à 10h (heure du Pacifique) - ou 19h (heure de Paris) où Apple devrait annoncer iOS 15, iPadOS 15, macOS 12, tvOS 15 et watchOS 8. Vous êtes prêts ?