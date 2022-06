Découvrez des images inédites de l'Apple Developer Center à l'Apple Park

⏰ Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

Julien Russo

1



Ce soir aura lieu la WWDC 2022, le grand rendez-vous des développeurs, mais aussi des centaines de millions de clients Apple qui découvriront les nouveautés logicielles de la rentrée. Pour cette occasion très spéciale qui a lieu tous les ans au mois de juin, Apple a ouvert les portes de son "Apple Developer Center". Mais qu'est-ce que c'est ?

Un lieu de rendez-vous pour les développeurs

Apple le sait, si ses produits rencontrent autant de succès aujourd'hui, c'est essentiellement grâce au travail spectaculaire des développeurs qui publient de nouvelles applications quotidiennement sur l'App Store. La firme de Cupertino a toujours eu beaucoup de respect envers sa communauté de développeurs, cette grande considération s’identifie également à travers de petites attentions pour que les développeurs se sentent bien et puissent se retrouver entre eux à des moments clés de l'année.



Comme l'ont dévoilé les développeurs Paul Hudson et PakiAsWell sur Twitter, Apple a ouvert les portes de son Developer Center, l'entreprise décrit cet endroit comme "une installation de classe mondiale conçue pour que notre communauté de développeurs puisse rencontrer, collaborer et apprendre de nos ingénieurs, concepteurs et experts".

Image by @PakiAsWell

Dans ce nouveau bâtiment flambant neuf, on retrouve de grandes salles de réunions avec de gigantesques bureaux, des télévisions (avec une Apple TV en HDMI évidemment), des tableaux, des canapés et des sièges très confortables.

Dans l'Apple Developer Center, on aperçoit par ailleurs des laboratoires dédiés aux développeurs de l'écosystème Apple, ils peuvent expérimenter des apps sur des produits qu'ils ne possèdent pas toujours chez eux. Il y a aussi la présence d'un petit théâtre qui ressemble un peu au Steve Jobs Theater, mais en plus modeste et avec moins de places.

Image by @dgriffinj0nes

Comme l'a fait remarquer Paul Hudson, chaque salle de l'Apple Developer Center est nommée par d'anciennes versions de macOS, il y a la salle El Capitan, Tiger, Panther ou encore Leopard.

Une inauguration aux petits soins

Comme c'est toujours le cas avec ses développeurs, Apple a été aux petits soins en offrant des goodies (tee-shirt, gourde, pin's, casquette et masque) ainsi que des gâteaux tout droit sortis d'une boulangerie à côté de l'Apple Park.

L'Apple Developer Center fermera ce soir à 18 heures, soit précisément 1 heure avant le début de l'Apple Event, il rouvrira le lendemain à partir de 7 heures. Il y a de fortes chances que cet espace soit très utilisé dans les jours à venir, car rappelons-le, la WWDC ce n'est pas seulement un Apple Event, c'est plusieurs jours consécutifs où les développeurs font des rencontres avec l'équipe d'Apple.



On se retrouve ce soir à partir de 19h pour assister à l'événement d'ouverture de la WWDC 2022, un rendez-vous très important puisque seront dévoilés les nouveautés logicielles majeures à venir dès la rentrée et peut-être d'autres surprises !

L'Apple Event sera à suivre en direct (et en français) sur iPhoneSoft.

Still images of the theater. pic.twitter.com/wTqrSy00Qa — D. Griffin Jones (@dgriffinj0nes) June 5, 2022