Le retour du motard fou avec Bike Baron 2 sur iOS !

Il y a 37 min

Medhi Naitmazi

L'excellent Bike Baron est de retour. Le studio Mountain Sheep s'est associé avec l'éditeur Cornfox & Brothers (Oceanhorn) pour nous proposer la suite du jeu de moto trial sorti en 2011 sur nos iPhone et iPad.



Pour le plus grand plaisir des fans, le principe ne change pas, mais le plaisir reste intact avec un jeu premium rempli d'action... et d'humour !

Voici la vidéo de Bike Baron 2 :

Bike Baron 2 : retour de l'excellent jeu de trial

Bike Baron 2 est le meilleur moyen de planter votre moto avec style depuis votre chambre. Enchainez des sauts monstres, en mélangeant des éléments de plate-forme et de puzzle pour un effet spectaculaire. Une physique incroyable et des commandes au pixel près rendent chaque incident aussi amusant que chaque victoire durement gagnée.

Comme prévu, le principe ne change pas avec un jeu de moto trial qui fait la part belle aux cascades mais aussi à l'humour. Notre pilote émérite qui ponctue souvent ses pirouettes de petits "Ooooooooooh" a pris du galon et fait face à de nouveaux niveaux encore plus ardus. Bike Baron 2 propose évidemment un nouveau moteur de jeu le rendant plus agréable à l'oeil, mais aussi plus réaliste avec une physique améliorée.



Bike Baron 2 c'est :

50 circuits remplis d'adrénaline fabriqués à la main

Une physique incroyable pour des niveaux hilarants mais corsés

Une large sélection d'événements en ligne



Il faut savoir que le jeu avait connu un immense succès, arrivant à la première place de l'App Store dans plus de 89 pays en 2011. Si vous n'avez pas encore saisi ce dont il s'agit, Bike Baron vous propulse sur une motocross sur laquelle il faut franchir la ligne d'arrivée le plus vite possible et, forcément, sans tomber.



Et quand on prend le guidon du second opus, on a tout de suite la banane qui revient ! Bike Baron 2 c’est le même, mais en mieux.

Attention par contre, il faut iOS 14 minimum et payer 7,99€ pour en profiter. Au moins, pas de free-to-play qui gâche l'expérience. Allez, j’y retourne !

Télécharger le jeu Bike Baron 2