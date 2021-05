Luminar AI est optimisé pour les Mac M1

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Medhi Naitmazi

1



L'application Luminar AI, spécialisée dans la retouche du ciel et des portraits, prend désormais en charge les puces M1 d'Apple, ce qui accélère le processus de création de 20 à 60% selon les outils utilisés. La nouvelle prise en charge Apple Silicon fait partie de la version de mise à jour 3 qui est disponible au téléchargement maintenant sur Mac App Store.

Un concurrent pour Photoshop

Skylum publie donc LuminarAI Update 3, qui apporte de nouveaux avantages à l'outil d'édition alimenté par l'intelligence artificielle. Un concurrent pour Photoshop qui propose des outils puissants mais faciles à utiliser. Le gros du travail est géré par les outils de Luminar.



La vitesse et la fluidité ont toujours été nos objectifs. C’est pourquoi LuminarAI est désormais plus rapide que jamais grâce à la compatibilité M1 intégrée, un démarrage plus rapide de l’application, et d’autres améliorations. En plus de cela, vous pouvez facilement utiliser les outils améliorés CielAI et Ciel AugmentéAI pour créer des images encore plus réalistes et spectaculaires. Regardons tout cela de plus près !

Un ciel parfait grâce à l’outil CielAI amélioré

Dans l’Update 3, vous pourrez profiter des améliorations considérables de l’outil CielAI.

Dans les versions précédentes de LuminarAI, quand on remplaçait le ciel, il n’était pas facile d’aligner le nouveau ciel avec ses reflets dans l’eau car le curseur "Equilibre Vertical" contrôlait à la fois l’alignement du ciel et des reflets dans l’eau, les déplaçant ensemble. Ce n'était pas très pratique.



Désormais, vous pouvez remplacer le ciel et choisir la position de la ligne d’horizon grâce au curseur "Virage" dans la section "Positionnement de l’Horizon" de l’outil CielAI. Vous pouvez ensuite utiliser le curseur "Positionnement Vertical" dans la section "Orientation du Ciel" pour réajuster l’image. Ce dernier contrôle à la fois les textures du ciel et de l’eau, mais les déplace dans des directions opposées par rapport à la ligne d’horizon jusqu’à ce que le nouveau ciel corresponde parfaitement à son reflet.



A noter également que le masque de rééclairage prend désormais l’eau en compte. Cela vous donne la possibilité de remplacer un ciel de jour par un ciel de soirée avec les bons reflets dans l’eau et d’avoir un éclairage uniforme sur toute l’image.

Avec l’Update 3, vous pouvez également profiter d’une détection de ciel encore plus précise. Les textures de ciel seront également placées de manière plus réaliste, en prenant en compte la perspective de la photo.

Vitesse accrue sur macOS

Bien que la mise à jour apporte une tonne de changements, celui qui retiendra le plus l'attention est la prise en charge native des puces M1 d'Apple. LuminarAI fonctionne désormais automatiquement sur les Mac M1 sans passer par Rosetta. Dans le cadre de la nouvelle mise à jour, les utilisateurs peuvent s'attendre à des améliorations de vitesse assez impressionnantes.



Voici les chiffres à retenir :



Application Sky AI : 22% plus rapide.

Passer au panneau d'édition : 23% plus rapide.

Application d'effet : 32% plus rapide.

Temps de lancement de l'application : 33% plus rapide.

Performances d'exportation : 36% plus rapides.

Application Accent AI : 61% plus rapide.

L'application mise à jour est disponible au téléchargement maintenant et vous pouvez en savoir plus sur le blog Luminar AI.

Télécharger l'app gratuite Luminar AI