WhatsApp abandonne la limitation en cas de refus des CGU

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

5



Si vous êtes un utilisateur assidu de WhatsApp, vous avez certainement entendu parler des nouvelles conditions générales d'utilisation, mais aussi et surtout vu cette popup à chaque lancement tant que vous ne les avez pas acceptés. Mais la nouvelle politique en vigueur depuis le 15 mai qui limitait l’accès à certaines fonctions a encore été modifiée par WhatsApp.

L'organisation est déjà prête chez WhatsApp

WhatsApp a été largement critiqué pour sa nouvelle politique de confidentialité, qui ajoute de nouvelles conditions expliquant que l'application partagera des données avec Facebook. Cependant, après avoir déclaré que les utilisateurs qui n'acceptaient pas la nouvelle politique perdraient certaines fonctionnalités de l'application, la société semble avoir reconsidéré sa décision.

Dans une déclaration à The Next Web, un porte-parole de WhatsApp a mentionné que la société avait décidé de ne pas limiter les fonctionnalités de l'application aux personnes qui n'acceptaient pas la nouvelle politique de confidentialité à la suite de discussions avec les autorités et les experts en confidentialité.



WhatsApp dit que " le plan évolue indéfiniment" et ne mentionne pas s'il y a encore une possibilité qu’elle force à nouveau les utilisateurs à accepter la mise à jour dans le futur.

Compte tenu des discussions récentes avec diverses autorités et experts en confidentialité, nous voulons préciser que nous ne limiterons pas la fonctionnalité du fonctionnement de WhatsApp pour ceux qui n'ont pas encore accepté la mise à jour.

Les nouvelles politiques de confidentialité de WhatsApp ont commencé à entrer en vigueur le 15 mai. Auparavant, la société avait déclaré que ceux qui n'acceptaient pas les nouvelles conditions perdraient l'accès à certaines fonctionnalités de WhatsApp, telles que la possibilité d'accéder à la liste de discussion ou à l'audio et appels vidéo. Cela a non seulement énervés certains utilisateurs (une partie a quitté la plateforme pour Signal), mais a également soulevé des préoccupations de la part des gouvernements du monde entier.



WhatsApp a mis à jour son article d'assistance sur les mises à jour de confidentialité pour confirmer que «personne ne verra ses comptes supprimés ou perdra ses fonctionnalités». La société affirme également que «la majorité des utilisateurs qui ont vu la mise à jour l'ont acceptée».

Bon, on ne sait plus sur quel pied danser. Toujours est-il que ceux qui ont déjà acceptés ne peuvent plus revenir en arrière. Vu les chiffres catastrophiques de conversion, Whatsapp a du revoir ses plans… pour le moment.

