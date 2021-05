Un allemand repêche son iPhone 12 grâce à MagSafe

Un homme a sauvé un iPhone 12 Pro tombé dans un canal à Berlin, mais au lieu de plonger, il a profité de MagSafe et a carrément pêché le smartphone. Encore une histoire insolite autour des produits Apple qui profite encore une fois d’un joli coup de pub.

Samedi, un ami du développeur d'applications Frederik Riedel a laissé tomber son iPhone 12 Pro dans un canal à Berlin. À l'époque, tout le monde pensait que l'appareil était perdu, car il s’était enfoncé dans la boue au fond de l'eau.

Une première tentative de sauvetage de l'iPhone où son propriétaire a pataugé dans pratiquement un mètre de boue a échoué, avec apparemment «aucun moyen de le trouver». Comme indiqué sur Twitter, Riedel et son ami ont alors emprunté la voie de la pêche à l'aimant.



Une canne et une ligne de pêche ont été construites, avec un aimant attaché à l'extrémité. En la dirigeant au bon endroit dans le canal, l'iPhone tombé a pu se fixer grâce aux aimants à l'arrière, en principe utilisés pour le chargement de MagSafe.



Après avoir été ramené à la surface vers 3 heures du matin, l'iPhone fonctionnait correctement, avec une batterie presque pleine bien qu'il ait été immergé dans l’eau pendant des heures.

We built a magnetic fishing rod and catched it!!!!! MagSafe ftw pic.twitter.com/M4g4RTLZxF