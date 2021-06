AMD lance ses Radeon RX 6000M RDNA 2 pour PC portables

Plusieurs mois après son concurrent, AMD a dévoilé ses premières puces graphiques RDNA 2 pour PC portables lors du Computex 2021.



Nvidia avait pris de court AMD avec sa nouvelle architecture Nvidia Ampere que l'on trouve déjà sur plusieurs modèles pour gamers. La réponse s'appelle Radeon RX 6000M, mais aussi AMD Advantages.

La gamme AMD Radeon RX 6000M

Pour commencer, AMD a suffixé ses nouvelles cartes graphiques avec un "M" on ne peut plus explicite. Alors que Nvidia a mélangé les laptops et les desktops, AMD se veut plus clair en apposant le "M" de mobile. Ainsi, une carte Radeon RX 6800M sera moins performante qu'une RX 6800 tout court. En même temps, la M utilise la puce Navi 22 quand l'autre est sur Navi 21.



Au-delà de ces détails, AMD promet des performances en hausse de 50% grâce à son architecture RDNA 2 "parfaite" pour les PC portables, malgré une baisse de consommation de 50 à 60W. Impressionnant, mais est-ce suffisant pour rattraper Nvidia qui a dominé largement le marché en 2020.

RADEON RX 6800M, 6700M ET 6600M

AMD a dévoilé trois modèles de puces graphiques pour PC portables :

AMD Radeon RX 6600M Radeon RX 6700M Radeon RX 6800M GPU Navi 23 Navi 22 Navi 22 Stream Processors 1792 2304 2560 Compute Units 28 36 40 Fréquence en jeu 2177 MHz 2300 MHz 2300 MHz VRAM 8 Go GDDR6 10 Go GDDR6 12 Go GDDR6 Bus mémoire 128 bits 160 bits 192 bits Infinity Cache 32 Mo 80 Mo 96 Mo TGP 50 - 100W 80 - 135W 145W+

Pour les connaisseurs, la 6800M est très proche d'une RX 6700 XT, la version la plus puissante sur Desktop, mais elle sera limitée par sa consommation électrique qui permet de maintenir une bonne autonomie et une bonne maitrise de la chaleur.



En fait, AMD vise 120 images par seconde en 1080p, voir en 1440p sur les jeux du moment comme Fortnite, Apex Legends, Overwatch, Resident Evil Village, etc. C'est notamment grace à sa boite à outils FidelityFX Super Resolution, concurrente du DLSS de Nvidia, que les développeurs vont pouvoir exploiter les nouvelles cartes graphiques.

AMD Infinity Cache : jusqu’à 96 Mo de cache de dernier niveau intégré sur le die GPU pour réduire les temps de latence et la consommation énergétique afin de proposer un jeu haute performance,

: jusqu’à 96 Mo de cache de dernier niveau intégré sur le die GPU pour réduire les temps de latence et la consommation énergétique afin de proposer un jeu haute performance, AMD Smart Access Memory : des performances supérieures pour les ordinateurs portables AMD avec les processeurs AMD Ryzen pour un accès complet à la mémoire graphique GDDR6 de la puce AMD Radeon,

: des performances supérieures pour les ordinateurs portables AMD avec les processeurs AMD Ryzen pour un accès complet à la mémoire graphique GDDR6 de la puce AMD Radeon, AMD SmartShift Technology : bascule dynamiquement l’alimentation entre les processeurs AMD Ryzen Mobile et les circuits AMD Radeon Graphics pour encore augmenter les performances en jeu,

: bascule dynamiquement l’alimentation entre les processeurs AMD Ryzen Mobile et les circuits AMD Radeon Graphics pour encore augmenter les performances en jeu, AMD Radeon Chill : fonction d’économie d’énergie pour préserver l’autonomie en régulant le débit d’images selon les mouvements en jeu,

: fonction d’économie d’énergie pour préserver l’autonomie en régulant le débit d’images selon les mouvements en jeu, AMD Fidelity FX : avec une prise en charge dans plus de 45 titres, AMD FidelityFX est une boîte à outils open source d’améliorations visuelles à destination des développeurs de jeux via AMD GPUOpen. La panoplie comporte des éclairages rastérisés, des ombres, des effets de réflexion ainsi que la nouvelle technologie AMD FidelityFX Super Resolution qui peut être intégrée aux jeux les plus récents avec un coût minime sur les performances.

Des PC AMD Advantages

Avec l’AMD Advantage Design Framework, AMD et ses partenaires globaux entendent également redéfinir le jeu mobile haute performance. Les ordinateurs portables AMD Advantage réunissent typiquement les caractéristiques suivantes : les puces graphiques mobiles AMD Radeon RX 6000M Series, les pilotes AMD Radeon Software et les processeurs AMD Ryzen 5000 Mobile avec des technologies AMD exclusives, des écrans certifiés AMD FreeSync™ Premium, un stockage rapide NVME, une conception optimale du refroidissement et d’autres paramètres avancés de conception.

Les ordinateurs portables AMD Advantage sous Windows sont conçus pour proposer la meilleure des expériences lorsqu’il s’agit du gaming avec de nouveaux niveaux de performance et de réactivité. AMD Advantage sont optimisés pour offrir un jeu 100 FPS avec la plupart des titres les plus exigeants du moment, une autonomie supérieure à 10 heures en lecture vidéo. On retrouve également des écrans à haut contraste (300+ nits) et 144Hz+, des solutions de refroidissement travaillées pour un fonctionnement discret et continu, le tout dans des designs élégants.

Date de sortie et prix

Reste désormais à patienter pour connaitre les tarifs car AMD doit se positionner sous Nvidia si il veut reprendre la main sur le marché des PC portables pour gamers.



Plusieurs ordinateurs portables AMD Advantage seront disponibles en 2021. Les ordinateurs portables gaming ROG Strix G15/17 AMD Advantage Edition, bénéficient des GPU AMD Radeon RX 6800M et processeurs mobiles AMD Ryzen 5900HX avec leurs technologies AMD Smart associées et devraient être disponibles début juin. L’ordinateur portable OMEN 16, avec solution graphique AMD Radeon RX 6600M et processeur AMD Ryzen 9 5900 HX Mobile, sans oublier les technologies AMD Smart. Des systèmes AMD Advantage sont également attendus plus tard dans l’année chez Lenovo et MSI.