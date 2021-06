Des plaintes sur l'autonomie de la batterie sous iOS 14.6

Il y a 5 heures

Alban Martin

20



Suite à la sortie d'iOS 14.6 et d'iPadOS 14.6 la semaine dernière, certains tests ont démontré que le firmware 14.6 pouvait réduire l'autonomie des iPhone. Et maintenant, plusieurs utilisateurs ont commencé à en parler sur les réseaux sociaux et les forums en ligne pour noter que leurs appareils subissaient une décharge excessive de la batterie depuis l'installation de la dernière mise à jour logicielle d'Apple.



Une batterie capricieuse sur iOS 14.6

La communauté d'assistance Apple et les forums spécialisés en général se remplissent de messages d'utilisateurs indiquant que leur appareil se vide plus rapidement après la mise à jour. Un utilisateur sur les forums d'assistance Apple note que son expérience avec son iPhone 11 Pro et son Apple Smart Cover se vide plus rapidement que la normale après la mise à jour :

L'iPhone 11Pro a fait de même après la mise à jour. J'ai une Apple Smart Cover dessus depuis le deuxième jour. Jamais eu à l'enlever. Aujourd'hui, après la mise à jour d'hier, il a effacé mon téléphone à 2% et ma couverture a baissé à 15%. Normalement, le téléphone reste à 100% et la couverture peut descendre jusqu'à 20% après une journée de 15 heures sans brancher. La santé de la batterie s'est maintenue à 100% pendant plus d'un an. Doit faire partie du recalibrage de la santé. L'icône de la batterie Smart Cover n'est plus sur le verrou ou l'écran d'accueil lorsque vous le branchez ou le débranchez.

Il convient de noter que de nombreux facteurs contribuent à la durée de vie de la batterie d'un appareil, y compris la santé de sa batterie. Les utilisateurs avec des batteries dégradées peuvent s'attendre à une autonomie plus courte. Selon les forums, cependant, le problème semble avoir un impact sur tous les appareils, quelle que soit la santé de la batterie.

Sur les forums Reddit, un utilisateur note que son iPhone 12 mini s'est non seulement vidé plus rapidement que la normale, mais a également commencé à surchauffer tout en naviguant simplement sur Safari. De nombreuses personnes lui ont répondu :

À peu près sûr que cela est lié aux airtags ajoutés à trouver mon réseau. Une tonne de gens ont dit qu'une fois qu'ils avaient ajouté un airtag, la durée de vie de leur batterie en avait pris un coup. Mais vous devez également comprendre que la détection de l'emplacement Airtag a également été ajoutée à chaque appareil iOS avec 14.6.

Oui, j'ai mis à jour mon 12 mini de 14.2 à 14.6 il y a quelques jours, et au cours des 2 derniers matins lorsque je me suis réveillé, j'ai utilisé mon téléphone pendant quelques minutes pour regarder les messages, et la batterie est tombée soudainement avec le dos du téléphone échauffement comme d'autres l'ont signalé. Erreur d'écolier de ma part, je vérifie toujours les informations sur les blogs à propos de la batterie avant de mettre à jour les versions iOS, mais je ne l'ai pas fait cette fois.

Avec iOS 14.5, Apple a introduit une nouvelle fonction de recalibrage de l'état de la batterie pour iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max. La nouvelle fonctionnalité permet au système de recalibrer la santé de la batterie de l'appareil afin de corriger les lectures éventuellement inexactes de son état. Suite à la mise à jour publiée le mois dernier, les utilisateurs ont remarqué que l'état de la batterie de leur iPhone 11 avait changé suite au processus de recalibrage.



Après toute mise à jour iOS, les utilisateurs peuvent s'attendre à une décharge supérieure à la normale de la batterie dans les jours suivants en raison de la réindexation de Spotlight par le système et de l'exécution d'autres tâches d'entretien ménager. Cependant, iOS 14.6 est sorti il ​​y a plus d'une semaine et les utilisateurs continuent de noter un drainage de la batterie de leurs appareils. Si le problème est effectivement lié au logiciel, Apple peut décider de le résoudre dans une mise à jour ultérieure d'iOS 14.6 ou de fournir un correctif dans iOS 14.7, actuellement en test bêta.