App Store : 643 milliards de dollars générés en 2020

Hier à 23:39 (Màj hier à 23:39)

Guillaume Gabriel

On le sait, l'App Store est une véritable poule aux oeufs d'or pour la Pomme, mais aussi pour les développeurs qui arrivent à s'y faire une place. Preuve en est avec la récente étude du nom de "A Global Perspective on the Apple ‌App Store‌ Ecosystem" et qui estime que la boutique d'applications aurait généré 643 milliards de dollars au cours de l’année 2020.

Un chiffre impressionnant, quand on sait que ce dernier a connu un bond de 24% par rapport à l'année dernière...

L'App Store en pleine forme en 2020

Le cabinet Analysis Group, suite à une commande d'Apple, vient de publier une nouvelle étude du nom de "A Global Perspective on the Apple ‌App Store‌ Ecosystem" dans laquelle on apprend 643 milliards de dollars ont été générés par l'App Store en 2020.



Les recherches d'Analysis Group ont examiné comment l'écosystème App Store‌ a changé au milieu de la pandémie en 2020, soulignant l'importance de la plate-forme pour aider les petits développeurs. 90 % des 643 la vente au détail en général, les voyages, la livraison ou encore le covoiturage. En ce qui concerne les grands développeurs, une estimation suggère que plus de 75 sociétés basées sur des applications aux États-Unis et en Europe sont devenues publiques ou ont été acquises.



Une étude forte intéressante, à retrouver à cette adresse.