Coinbase Card permet de payer en Bitcoin via Apple Pay

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Alexandre Godard

Le monde fou de la cryptomonnaie vient de franchir un pas de plus du côté de Coinbase en Europe. Désormais, si vous êtes titulaire de la Coinbase Card, vous pourrez l'enregistrer dans Apple Pay afin de vous en servir comme une carte de débit.

Coinbase Card compatible avec Apple Pay et Google Pay

Coinbase, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde qui a fait son introduction en bourse il n'y a pas si longtemps, continue sur sa lancée et propose une nouvelle fonctionnalité qui devrait ravir plus d'un de ses clients.



Comme souligné via une note de blog, la société permet désormais aux clients Européens possédant la Coinbase Card de l'enregistrer dans Apple Pay ou Google Pay afin de s'en servir de la même manière qu'une carte de débit classique.



Ainsi, si vous êtes concerné, il vous sera possible de vous rendre au supermarché, au cinéma, au restaurant... et de payer avec votre smartphone sauf que pour le coup, ce sera en Bitcoin, Ethereum... et non en "monnaie classique".

Avantages et prix de Coinbase

Bien évidemment, il y a des avantages et des contraintes. En ce qui concerne la première catégorie, sachez qu'il sera possible de récupérer jusqu'à 4% de récompenses cryptographiques lors de vos sessions d'achats si vous utilisez ce moyen de paiement. Un procédé similaire utilisé par les néo-banques, connu sous le nom de "cashback".



Il n'y a également aucuns frais d'inscription pour ce service mais attention, il y aura des frais de transaction en fonction de la cryptomonnaie utilisée. N'hésitez pas à bien vous renseignez avant de vous lancer même si tout est bien expliqué.



À noter également que lors du paiement, la cryptomonnaie utilisée est libellée en fonction de la monnaie du pays où vous effectuez la transaction. Pour faire simple, il est possible que ce ne soit pas si avantageux que ça dans certains cas de payer en Bitcoin ou autre.

Quoi qu'il en soit, cela permet de faire un pas de plus dans le monde de la cryptomonnaie même si c'est encore loin d'être parfait. Certains pays comme la France sont très méfiants sur ce genre d'actifs et n'ont pas l'intention (pour le moment) d'en faire un mode de paiement normalisé.

