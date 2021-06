Bons plans iOS : Titan Quest HD, Real Bokeh, Poly Vita

Hier à 22:35

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Titan Quest HD, Real Bokeh, Poly Vita. L'occasion d'économiser 38.2€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

AirDisk Pro (App, iPhone / iPad, v7.1.0, 57 Mo, iOS 12.0, Felix Yew) passe de 2,29 € à gratuit. Une application qui va transformer votre iPhone ou iPad en clé de stockage sans fil. On peut ainsi transférer sans câble des fichiers volumineux (photo, vidéo, musique, document) entre son ordinateur et son iPhone ou iPad et inversement.



C'est pratique et ca fonctionne, alors que demander de plus ? Il y a même la possibilité de prévisualiser les fichiers.



Les + : Très facile Télécharger l'app gratuite AirDisk Pro





Real Bokeh (App, iPhone / iPad, v3.6.1, 37 Mo, iOS 10.3, MobiLab Co., Ltd.) passe de 2,29 € à gratuit.

L'application Real Bokeh vous permet d'appliquer de jolis effets de lumière à vos photos... Très simple à prendre en main, les résultats sont tout simplement magnifiques !



Vous pouvez superposer plusieurs effets entre eux, en modifiant les couleurs et les tailles. Bref, les possibilités sont nombreuses et devraient plaire aux amateurs de photographie.



Les + : Une interface sobre et efficace

C'est beau ! Télécharger l'app gratuite Real Bokeh





Thunderspace (App, iPhone / iPad, v10.2.2, 120 Mo, iOS 11.0, Franz Bruckhoff) passe de 2,29 € à gratuit. Thunderspace est une jolie application de relaxation par les créateurs de Haze, vous permettant de mieux vous endormir, ou de vous concentrer.



Tempête, pluie, sons de la nature : tout le monde trouvera son bonheur.



Les + : Une belle application pour se détendre ! Télécharger l'app gratuite Thunderspace





Jeux gratuits iOS :

Cosmic Frontline AR (Jeu, Stratégie / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.68, 213 Mo, iOS 11.0, Hofli Limited) passe de 4,49 € à gratuit. La guerre cosmique fait rage ! Préparez-vous à de superbes graphismes en 3D et à des combats spatiaux spectaculaires. Développé exclusivement pour iPhone et iPad, Cosmic Frontline est le jeu de stratégie de RA le plus spectaculaire à ce jour.



Naviguez entre les étoiles, colonisez de nouveaux mondes et partez à la conquête des planètes ennemies. Construisez votre vaste flotte de vaisseaux spatiaux et préparez-vous pour la plus grande bataille que la galaxie ait jamais vue. Apprenez les meilleures tactiques, et avec la bonne stratégie inversez le cours de la guerre. Savoir quand défendre et quand attaquer peut faire toute la différence entre la victoire et défaite. Planifiez vos coups avec précaution, on ne sait jamais combien il y en aura.



Les + : L'AR qui apporte une nouvelle dimension Télécharger le jeu gratuit Cosmic Frontline AR





Ninja Shadow : The Samurai War (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.2, 1 Go, iOS 9.0, Fahad Ullah Khan) passe de 5,49 € à gratuit. Quand le monde entier se retourna contre le Khan, Il n'avait pas d'autre choix que de se battre en ayant foi en Dieu. La question est : peuvent-ils le faire tomber ou Khan les détruira-t-il tous? C'est une histoire de Khan qui est mal compris, trompé et torturé et il se bat avec rage en croyant en la justice qu'il les détruira tous.



Un jeu de combats en 2D avec des environnements riches et une vraie histoire !



Les + : Art et environnements à couper le souffle

Un gameplay super fluide à 60 FPS Télécharger le jeu gratuit Ninja Shadow : The Samurai War





Cubes (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v2.0, 338 Mo, iOS 9.0, zPower Software FZE) passe de 1,09 € à gratuit. Cubes Brain est un bon petit puzzle amusant où l'idée est de déplacer des cubes autour de l'écran par geste afin de recréer les motifs. Le hic, c'est que tous les cubes se déplacent à l'unisson, donc la seule façon de les réarranger est de les pousser contre les différentes barrières. Le jeu comprend 127 niveaux en tout.



Les + : Accessible à tous

Prenant et intelligent Télécharger le jeu gratuit Cubes





Poly Vita (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.3, 104 Mo, iOS 11.0, Alejandro Zielinsky) passe de 3,49 € à gratuit. Poly Vita est un jeu de puzzle magnifique et relaxant avec des mécanismes uniques, qui vous emmène dans un voyage à travers différents mondes.



Ramassez et placez des tuiles pour former des chemins tout en évitant les obstacles dangereux. Dans chaque niveau, vous devrez construire un chemin vers chaque fragment d'âme avant de guider Maya à la maison.



Maya a longtemps erré dans ses rêves à la recherche de fragments perdus de son âme. Vous devez collecter chaque fragment d'âme dans les 30 niveaux pour que son voyage se termine enfin.



Pouvez-vous résoudre tous les défis de Poly Vitas et aider Maya à se réveiller?



Les + : Une sorte de Monument Valley, très bien fait

Les énigmes prenantes Télécharger le jeu gratuit Poly Vita





Promotions iOS :

Bury me, my Love (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.8, 190 Mo, iOS 9.0, Plug In Digital) passe de 3,49 € à 0,99 €.

Bury me, my Love est un jeu d'aventure vous qui fera vivre le périple de Nour, migrante syrienne essayant d'atteindre l'Europe.



Majd, son mari est resté en Syrie et communique avec elle par messages, en la conseillant du mieux qu'il peut pour qu'elle parvienne à destination en toute sécurité.



Une aventure se déroulant via un smartphone, avec des indices à trouver et des énigmes à vaincre.

Télécharger Bury me, my Love à 0,99 €





Titan Quest HD (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2.10.2, 3,4 Go, iOS 9.0, HandyGames) passe de 7,99 € à 3,99 €.

Initialement sorti sur PC en 2006, Titan Quest est un action RPG se déroulant dans un univers mythologique. Après s’être échappés de leur prison, les Titans sont déchaînés et font des ravages sur terre. Les Dieux ont besoin d’un héros pour mener cette lutte épique. La victoire ou la défaite déterminera le destin de l’Humanité et de l’Olympe.



Vous êtes ce héros ! Créez votre personnage, explorez des univers historiques tels que la Grèce, l’Egypte, Babylone ou encore la Chine et affrontez des créatures légendaires ! Maîtrisez l’art de la chasse, le pouvoir des invocations ou faites pleuvoir le feu en faisant progresser votre personnage !



Les + : 60 heures de jeu

Les nombreuses possibilités d'améliorations Télécharger Titan Quest HD à 3,99 €





Zombie Night Terror (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.5.3, 294 Mo, iOS 9.0, Plug In Digital) passe de 5,49 € à 2,29 €. Commandez une horde de zombies :

Vous êtes le cerveau et ils obéissent au doigt à l'œil, sans broncher, ni jamais se plaindre... Bref, des acolytes de rêve, sauf pour passer une soirée entre potes à regarder un bon film ou à discuter d'un bon livre. Pour ça, les zombies, c'est pas le pied !



Vous aimeriez que d'autres partagent votre vision ? Une horde plus importante peut-être ? Ralliez des humains à votre cause et semez le chaos parmi les survivants...



Les + : Un vrai défouloir Télécharger Zombie Night Terror à 2,29 €