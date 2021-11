Bons plans iOS : SteamWorld Quest, Deemo, DayCircle



Corentin Ruffin





Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 3 promos avec notamment SteamWorld Quest, Deemo, DayCircle. L'occasion d'économiser 31€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Video Recorder Pro (App, iPhone, v1.0.4, 11 Mo, iOS 13.0, Jaypalsinh Jadeja) passe de 10,99 € à gratuit. Video Recorder Pro est une application professionnelle de premier ordre pour l'enregistrement vidéo qui offre un large éventail de commandes manuelles pour filmer facilement des vidéos désirées directement depuis votre mobile. Toutes les commandes sont facilement accessibles depuis l'écran.



Les + : Très complet

De nombreuses options Télécharger l'app gratuite Video Recorder Pro





Remember (App, iPhone / iPad, v5.0, 23 Mo, iOS 14.0, Virtual GS) passe de 0,99 € à gratuit. Ajoutez un widget pense-bête à votre écran d'accueil avec cette application pratique. Créez des widgets personnalisés pour vous souvenir de n'importe quelle tâche, grande ou petite. L'application vous permet de sélectionner la taille du widget, la police, la couleur du texte et la couleur d'arrière-plan. Vous pouvez même utiliser des emojis pour ajouter du plaisir à vos notes.



Vous devez d'abord ouvrir l'application avant de pouvoir ajouter des widgets à l'écran d'accueil. N'oubliez pas : Stickies Widget se synchronisera avec tous vos appareils.



Les + : La personnalisation Télécharger l'app gratuite Remember





DayCircle (App, iPhone, v1.67, 28 Mo, iOS 13.0, Kyoungok Park) passe de 0,99 € à gratuit. DayCircle est une application de calendrier minimaliste au design audacieux. Choisissez de compter les événements importants à rebours ou à la hausse.



Faites glisser votre doigt vers l'avant ou l'arrière pour profiter de jolies animations, et choisissez parmi 14 thèmes différents.



Les + : Le design minimaliste Télécharger l'app gratuite DayCircle





Jeux gratuits iOS :

The Lost Fountain (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.3, 417 Mo, iOS 9.0, MediaCity Games) passe de 2,99 € à gratuit. Découvrez les secrets cachés dans l'île mystérieuse perdue, qui abrite la fontaine mythique de la jeunesse. Explorez ce paysage incroyable et époustouflant tout en résolvant les mystères d'une civilisation perdue et ancienne. Un très bon jeu d'aventure en point & click par les créateurs de Alice piégée au pays des merveilles.



Les + : De l'évasion

Des puzzles intéressants Télécharger le jeu gratuit The Lost Fountain





Deemo (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v4.3.0, 2,6 Go, iOS 10.0, Rayark International Limited) passe de 2,99 € à gratuit. De la même équipe que Cytus, un jeu musical et rythmique acclamé dans le monde entier. Rayark vous propose Deemo.



Deemo propose une histoire et un style musical centré sur des mélodies au piano. Concrètement Deemo est un jeu de rythme musical comme par exemple Tap Tap Revenge. Il vous faudra taper au bon moment sur l'écran où des barres vont défiler en rythme avec les mélodies.



Les + : Les graphismes

Le jeu en français Télécharger le jeu gratuit Deemo





Dream A Little Dream (Jeu, , iPhone / iPad, v1.5, 106 Mo, iOS 11.0, Moneer Marouf) passe de 0,99 € à gratuit. Par une nuit paisible et rêveuse, le Floof Royal sirota trop de lait à la fraise et tomba dans un profond sommeil. Alors que la lune descendait et que le soleil commençait à se lever, le Floof Royal se mit à rêver un peu et roula hors du lit, tombant dans le ciel crépusculaire.



Entrez dans un pays de rêve avec cette tranche de paradis nostalgique de style arcade en pixel art. Déplacez-vous à travers les nuages aux couleurs de la barbe à papa en tant que chat endormi équipé uniquement du plus magique des bonnets de sommeil, et Dream a Little Dream...



Un jeu très coloré, qui vous demandera de sauter de nuage en nuage en allant le plus haut possible.



Les + : Le pixel-art très réussi Télécharger le jeu gratuit Dream A Little Dream





Promotions iOS :

Mars Power Industries (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v5.7, 201 Mo, iOS 9.0, Lukasz Zmudziak) passe de 2,99 € à 0,99 €. Dans le jeu Mars Power Industries, vous avez un objectif : alimentez en énergie les maisons de Mars ! Cogitez, détendez-vous et profitez du panorama cosmique !



Pour ce faire, vous devez fabriquer des tours pour fournir de l'énergie dans ce puzzle-game décontracté.



Les + : Le jeu parfait pour se détendre Télécharger Mars Power Industries à 0,99 €





SketchParty TV (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v4.5.3, 57 Mo, iOS 12.0, Magnate Interactive Ltd) passe de 6,99 € à 4,99 €. SketchParty TV est le jeu de dessin et de devinette dans le style Pictionary à jouer sur votre iPad et Apple TV!



Vous pourriez acheter un chevalet, un immense bloc de papier et des marqueurs, puis écrire une longue liste de mots et inventer quelques règles, puis essayer de suivre les points et avoir des traces de marqueurs partout sur vos meubles. Mais qui veut faire ça?



OU



Vous pourriez jouer à un jeu de dessin en utilisant des objets que vous avez déjà à la maison, comme votre iPad, votre télévision haute définition, et votre Apple TV. Activez simplement le Mirroring AirPlay, choisissez les côtés, et démarrer une SketchParty. C'est aussi simple que ça!



Les + : Le jeu de référence pour s'amuser en famille ou entre amis Télécharger SketchParty TV à 4,99 €