NBC critique la série Lisey's Story qui sort demain sur Apple TV+

NBC est officiellement un concurrent d'Apple TV+ depuis quelques mois avec son service Peacock (uniquement aux États-Unis), la chaîne câblée observe donc de près le marché du streaming. Apprenant la disponibilité de Lisey's Story (une série produite par Stephen King en exclusivité pour Apple TV+), NBC n'a pas hésité une seule seconde à critiquer le futur programme estimant qu'il valait mieux attendre une meilleure adaptation.

Lisey's Story est une nouvelle série créée par Stephen King, elle sera disponible dès demain aux États-Unis, en France et dans le reste du monde où Apple TV+ est accessible. Cette nouvelle création originale a reçu une critique très négative de NBC, la chaîne Américaine a déclaré :

Une critique qui a clairement de quoi refroidir les personnes qui sont pressées de découvrir cette nouvelle série sur Apple TV+...

NBC continue sa note en critiquant Julianne Moore (qui jouera le rôle de Lisey), l'actrice aurait une présence qui serait trop "terre à terre" ce qui ferait cruellement défaut à toute la série.

Le format de la première saison fait aussi l'objet d'un discours négatif :

Le fait que la série compte huit épisodes n'aide pas non plus : on a l'impression que, si King avait été soumis à la dure limite d'un film de deux heures sur grand écran, il aurait peut-être été obligé de se restreindre. Au lieu de cela, après avoir bénéficié d'un tel espace, la série limitée qui en résulte est d'une manière ou d'une autre à la fois complètement surchargée et pourtant on a l'impression qu'elle traîne.