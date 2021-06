Bons plans iOS : Street Kart Racing, My Gratitude Journal, Isometric Squares

Hier à 23:42 (Màj hier à 23:42)

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 5 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Street Kart Racing, My Gratitude Journal, Isometric Squares. L'occasion d'économiser 38,3€ !



Applications gratuites iOS :

Bon (App, iPhone, v2.0, 0 Mo, iOS 14.0, Iswhereiam) passe de 1,09 € à gratuit. Bon est une application très simple conçue pour vous aider à maintenir vos priorités au quotidien. Ajoutez rapidement de nouvelles tâches en un seul clic.



Appuyez deux fois pour modifier, balayez vers la gauche pour supprimer et vers le haut ou le bas pour organiser les éléments. Bon vous permet d'ajouter des emojis et de changer la couleur de chaque tâche.



Les + : Si vous souhaitez mieux organisé votre vie





My Gratitude Journal (App, iPhone, v1.8.15, 75 Mo, iOS 9.0, Happy Tapper) passe de 3,49 € à gratuit.

Il est toujours bon d'avoir un endroit où écrire la gratitude et les bons points de votre vie pour améliorer votre humeur.



My Gratitude Journal est votre journal privé et sécurisé pour écrire les meilleurs moments de votre vie.



Les + : Bon pour le moral

Les + : Bon pour le moral

Belle app !





La Princesse Pirate (App, iPhone / iPad, v2.0.1, 156 Mo, iOS 9.3.5, StoryToys Entertainment Limite...) passe de 2,29 € à gratuit. La Princesse Pirate est un livre interactif dans lequel la princesse Isabelle se rend à une fête déguisée en pirate et déclenche une incroyable aventure pleine d'action, de bateaux pirates, de monstres redoutables et de singes lanceurs de fruits.



Les + : Un livre interactif sympa pour les enfants de moins de 6 ans





StoryToys Le Chat botté (App, iPhone / iPad, v2.0.1, 130 Mo, iOS 9.3.5) passe de 2,29 € à gratuit. Rejoignez l'intrépide Chat botté dans son aventure pour tenter de faire la fortune de son maître. Peut-il accomplir l'impossible avec seulement un chapeau, un sac et une paire de bottes ? Aidez-le à attraper des souris et à vaincre des ogres au cours de sa quête de gloire et de richesse dans ce conte de fées félin des frères Grimm.



Vivez cette histoire magique d'une toute nouvelle façon grâce à ce livre animé et interactif de StoryToys. Ce livre merveilleusement illustré prend vie grâce à des jeux animés interactifs qui vous permettent de participer à l'histoire.



Lorsque vous avez terminé l'histoire, vous pouvez faire plusieurs puzzles Le Chat botté et créer vos propres histoires dans le livre d'images 3D Le Chat botté.



Les + : Le livre parfait pour les plus petits





Starlight (App, iPhone / iPad, v3.2.6, 69 Mo, iOS 12.1, ION6, LLC) passe de 3,49 € à gratuit.

Un planétarium sur votre appareil pour admirer et découvrir le ciel avec ses constellations et ses étoiles comme vous ne l'avez jamais vu. En réalité augmentée, pointez le ciel avec votre iPhone et apprenez à reconnaitre les étoiles qui vous entoure. Si vous voulez épater un ou une amie, c'est le moment ! Les + :



Idéal pour les débutants

Idéal pour les débutants

Une belle interface





Jeux gratuits iOS :

Cosmic Frontline AR (Jeu, Stratégie / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.68, 213 Mo, iOS 11.0, Hofli Limited) passe de 4,49 € à gratuit. La guerre cosmique fait rage ! Préparez-vous à de superbes graphismes en 3D et à des combats spatiaux spectaculaires. Développé exclusivement pour iPhone et iPad, Cosmic Frontline est le jeu de stratégie de RA le plus spectaculaire à ce jour.



Naviguez entre les étoiles, colonisez de nouveaux mondes et partez à la conquête des planètes ennemies. Construisez votre vaste flotte de vaisseaux spatiaux et préparez-vous pour la plus grande bataille que la galaxie ait jamais vue. Apprenez les meilleures tactiques, et avec la bonne stratégie inversez le cours de la guerre. Savoir quand défendre et quand attaquer peut faire toute la différence entre la victoire et défaite. Planifiez vos coups avec précaution, on ne sait jamais combien il y en aura.



Les + : L'AR qui apporte une nouvelle dimension





Isometric Squares (Jeu, Jeux de société / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.10.0, 148 Mo, iOS 10.0, Wojciech Wysocki) passe de 2,29 € à gratuit. L'objectif est simple: faire un carré à partir de carrés en les plaçant tous sur la grille. Vous pouvez le faire en 2D ou en 3D si vous souhaitez un défi spatial supplémentaire. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air!



Isometric Squares propose deux modes:

- difficile avec vue 3D isométrique

- facile avec top-down vue 2D



Les + : Plus de 50 niveaux avec des puzzles globaux 150+ isométriques pour résoudre

5 niveaux de difficulté à choisir

5 niveaux de difficulté à choisir Télécharger le jeu gratuit Isometric Squares





Promotions iOS :

Les Piliers de la Terre (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.2, 2,9 Go, iOS 9.1, Daedalic Entertainment GmbH) passe de 5,49 € à 0,99 €. Adapté du bestseller international de Ken Follett, 'Les Piliers de la Terre' retrace l'histoire du village de Kingsbridge sous un angle inédit et de manière interactive. Incarnez Jack, Aliena et Philip, explorez les lieux iconiques du livre, discutez avec de nombreux personnages et laissez vos décisions influer sur le cours des évènements.



Ce roman interactif est disponible en trois « livres », chacun constitués de 7 chapitres. Le « passe saisonnier » vous permet d'accéder aux trois livres, qui seront ajoutés de manière automatique à votre bibliothèque dès leur parution.



Les + : Une très belle expérience





Forgotten Memories (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.6.6, 1,5 Go, iOS 9.0, Psychose Interactive Inc.) passe de 5,49 € à 2,29 €. Forgotten Memories est un excellent jeu d'horreur avec une ambiance et une bande son prenante... Incarnez Rose Hawkins, une inspectrice de brigade des mineurs à la recherche d’une enfant disparue nommée Eden.



Le jeu commence quand Rose se réveille blessée dans un endroit étrange qu’elle ne reconnaît pas. Arpentant les couloirs d’un vieil asile abandonné pour sauver une âme égarée, elle se retrouvera prisonnière d’une tragédie qui se répète encore et encore, comme suspendue par le temps...



Les + : Si vous êtes fan des jeux d'horreur

Les + : Si vous êtes fan des jeux d'horreur

L'ambiance et la musique





Cribbage HD (Jeu, Jeux de société / Cartes, iPhone / iPad, v3.6.6, 87 Mo, iOS 10.0, WildCard Classics Inc) passe de 4,49 € à 1,09 €.

Un jeu de cartes avec un mode multijoueur en ligne.



Il se joue avec un jeu de 52 cartes normales où les cartes de 2 à 10 valent leur valeur nominale, les as valent 1 et les valets, dames et rois valent 10.



L'objectif est d'être le premier à atteindre 121 points ou plus (en faisant le tour 2 fois de la planche de cribble) accumulés après plusieurs donnes. Les points sont comptés surtout par la combinaison de cartes se produisant durant le jeu, dans une main, ou dans les cartes écartées avant le jeu (qui forment le crib).



Les + : Ça passe le temps

Les + : Ça passe le temps

Pour les amateurs de jeux de cartes