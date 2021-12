Bons plans iOS : Street Kart Racing, Kingdom Two Crowns, Bears Good Habits

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Street Kart Racing, Kingdom Two Crowns, Bears Good Habits. L'occasion d'économiser 27€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Bears Good Habits (App, iPhone, v3.1, 47 Mo, iOS 12.0, IDEAMP Co.,Ltd.) passe de 0,99 € à gratuit. Tom l'ours est là pour t'aider à accomplir tes tâches. Rendez Tom fier en créant une liste d'habitudes positives que vous aimeriez accomplir chaque jour et en les estampillant au fur et à mesure.



À chaque tampon, Tom montrera son approbation par le biais d'animations amusantes jusqu'à ce que vous ayez atteint cent pour cent de vos objectifs de la journée. Bear's Good Habits comprend également un widget pour l'écran d'accueil.



Les + : Motivez-vous à prendre de bonnes habitudes





Exif Viewer (App, iPhone / iPad, v6.1, 66 Mo, iOS 9.0, Fluntro) passe de 3,99 € à gratuit. Vous voulez savoir tout sur vos photos ? Il suffit de lancer EXIF Viewer et de lui donner accès à votre photothèque. EXIF Viewer récupère ensuite les métadonnées EXIF de chaque photo et affichera les informations les plus importantes en dessous. Vous pouvez glisser sur une photo pour afficher des informations encore plus détaillées.



De belles informations





Easy Sum (App, iPhone / iPad, v2.0.10, 27 Mo, iOS 10.3, DejaWorks LTD) passe de 0,99 € à gratuit. Easy Sum fournit un moyen simple d'obtenir la somme d'une liste. C'est idéal pour créer des factures, des listes de courses et tout ce qui nécessite une valeur totale. Chaque élément de la liste peut inclure une description et une valeur.



Continuez à ajouter des éléments et Easy Sum continuera à mettre à jour le total. Les entrées peuvent contenir d'autres calculs, y compris la multiplication et la division. Ils peuvent également être compressés pour économiser de l'espace, et activés et désactivés pour comparer différents résultats.



Les + : Les bons comptes font les bons amis





Jeux gratuits iOS :

Jumpy Wheels! (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v6.1, 105 Mo, iOS 9.0, Tahir Akbar) passe de 1,99 € à gratuit. Il y a eu une sécheresse d'eau .. Sautez à travers tous les objets pour atteindre la roue et fournissez de l'eau! Appuyez sur l'écran pour sauter avec la balle en mouvement, colorez les roues pour obtenir des points et passer des niveaux.



Évitez tous les objets avec des couleurs différentes de la roue.



Les + : Un excellent jeu d'arcade





Zero+ (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1, 3 Mo, iOS 7.0, SaturnBoy, LLC) passe de 0,99 € à gratuit. Un jeu de puzzle dans lequel vous devez déplacer des blocs pour arriver à 0 ! Vous avez des cases positives, des négatives, à vous de faire les bons choix pour arriver au zéro parfait à la main. Sorte de 2048 revisité, Zero+ est très addictif. Par contre, on aurait aimé des graphismes plus travaillés.



Attention, si les premiers niveaux se composent seulement des 1 et 2, les choses deviennent folles assez rapidement quand de grands nombres et de nouveaux types de tuiles s'invitent.



Les + : Il n'y a pas que des chiffres, vous verrez :)

Un peu de math, ça fait du bien





Kingdom Two Crowns (Jeu, Simulation / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.1.14, 1,1 Go, iOS 10.0, Raw Fury) passe de 6,99 € à gratuit. Kingdom Two Crowns est un jeu de tower defense à déroulement latéral et à la splendide esthétique soignée de type pixel art. Jouez le rôle d'un monarque chevauchant son fier destrier et recrutez de nouveaux sujets, développez votre royaume et protégez-le contre les créatures cupides désireuses de s'emparer de votre trésor et de votre couronne.



Si il fait suite à l'excellent Kingdom New Lands, Two Crowns apporte un côté multijoueur qui change beaucoup de choses ! Télécharger le jeu gratuit Kingdom Two Crowns





Promotions iOS :

Thumper (Jeu, Action / Musique, iPhone / iPad, v1.25, 472 Mo, iOS 11.0, Drool LLC) passe de 5,99 € à 1,99 €. Dans ce jeu sans équivalent, on y incarne un scarabée survitaminé qui fonce sur des rails rempli d'ennemis et d'obstacles. C'est rapide, très rapide et il faudra être plus que vigilant pour voir le bout des niveaux.



Sorti sur PC et consoles en VR, Thumper a séduit tout le monde. A tel point qu'on l'a élu meilleur jeu de rythme de tous les temps.



Thumper sur iOS nous propose 9 niveaux ponctués de boss et un mode de difficulté supérieure, histoire de contenter les fanas. Magnifique, psychédélique et très maniable, Thumper est la rencontre de Wipeout et de Pinball. Télécharger Thumper à 1,99 €





SketchParty TV (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v4.5.3, 57 Mo, iOS 12.0, Magnate Interactive Ltd) passe de 6,99 € à 3,99 €. SketchParty TV est le jeu de dessin et de devinette dans le style Pictionary à jouer sur votre iPad et Apple TV!



Vous pourriez acheter un chevalet, un immense bloc de papier et des marqueurs, puis écrire une longue liste de mots et inventer quelques règles, puis essayer de suivre les points et avoir des traces de marqueurs partout sur vos meubles. Mais qui veut faire ça?



OU



Vous pourriez jouer à un jeu de dessin en utilisant des objets que vous avez déjà à la maison, comme votre iPad, votre télévision haute définition, et votre Apple TV. Activez simplement le Mirroring AirPlay, choisissez les côtés, et démarrer une SketchParty. C'est aussi simple que ça!



Les + : Le jeu de référence pour s'amuser en famille ou entre amis