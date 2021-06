Apple lance Xcode Cloud, Swift Concurrency et In-App Events

Hier à 23:34 (Màj hier à 23:35)

Corentin Ruffin

Ainsi vient de s'achever l'habituel keynote qui donne le coup d'envoi de la WWDC et qui a pour but d'annoncer les nouveautés logicielles à venir. En l'occurrence, nous avons fait une timide connaissance avec iOS 15, iPad OS 15 et macOS 12 Monterey dont toutes les nouveautés sont détaillées dans nos articles précédents.

Outre les futures mises à jour, Apple en profite pour mettre en avant les futurs outils qu'ils proposeront aux développeurs durant l'année, et c'est plutôt prometteur...

Apple fait le plein de nouveautés pour les développeurs

Si le keynote d'Apple en marge du lancement de la WWDC peut paraitre décevant, il ne faut pas oublier que l'évènement se concentre principalement sur le développement. Ainsi, Apple a présenté les nouveaux outils à venir qui seront à la disposition des personnes qui nourrissent nos smartphones.

Nous sommes ravis de fournir à notre communauté de développeurs de nouveaux outils et technologies puissants pour aider à créer des applications encore plus attrayantes et de meilleure qualité, tout en interagissant avec leurs utilisateurs de toutes nouvelles manières via l'App Store.



Avec l'ensemble robuste d'outils inclus dans Xcode Cloud, l'innovation continue dans le langage de programmation Swift, un large éventail de nouvelles API et encore plus de moyens d'atteindre les utilisateurs - les plates-formes d'Apple n'ont jamais été aussi puissantes.

Xcode Cloud

Cette première nouveauté, sans surprise, se réserve donc aux développeurs qui souhaitent compiler leurs applications sur des serveurs Cloud plutôt que sur une machine. De quoi alléger et faire souffler votre Mac, mais également et potentiellement gagner en vitesse...



L'autre côté pratique, c'est que les autres développeurs peuvent tester l'app sur une version simulée de chaque appareil Apple. Pas de risque de piratage, puisque le Cloud ne conserve pas le code de cette dernière !

App Store / In-App Events

Notre belle boutique d'applications aura également le droit à quelques nouveautés, dont la mise en avant d'évènements tels que des compétitions en direct, des avant-premières de films, des expériences diffusées en direct et bien plus encore.



Ces recommandations apparaitront dans un widget personnalisé, des sélections éditoriales, des résultats de recherche, mais également directement sur la page des apps et des jeux en question.



Autre nouveauté, les développeurs pourront tester plusieurs pages consacrées à leurs créations, en changeant le texte de description ou encore différentes captures d'écran.

Swift

Swift, le langage de programmation créé par Apple, prend désormais en charge les calculs parallèles (Concurrency), offrant donc la possibilité d'écrire du code rapide, moderne et sûr, avec moins d'erreurs. SwiftUI, lui, améliore les expériences de recherche, les fonctionnalités d'accessibilité dans l'application, les tableaux à plusieurs colonnes et bien plus encore.



Toutes les nouveautés pour les développeurs sont à retrouver à cette adresse.