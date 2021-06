OnePlus semble vouloir créer son propre AirTag

Hier à 17:39

Julien Russo

Réagir



Apple a rapidement compris que le traqueur d'objet est quelque chose qui peut s'avérer être très rentable sur le long terme. Depuis que l'AirTag est disponible, l'entreprise OnePlus semble avoir trouvé un intérêt croissant envers ces petits appareils qui permettent de retrouver les objets importants du quotidien.

Dépôt de la marque OnePlusTag

Un document relayé par le média Droidmaze affirme que OnePlus serait fortement intéressé pour venir concurrencer l'AirTag d'Apple dans un avenir proche. L'entreprise spécialisée dans les smartphones a déposé le 18 mai 2021 la marque OnePlusTag, s'il n'y a aucun détail sur le projet, le nom montre que l'entreprise pourrait être en train de travailler sur un traqueur d'objet.

En plus de ce dépôt, la firme a aussi enregistré deux autres marques le 23 mars 2021 : OnePlus TV et OnePlus Pay, le premier fait penser à un concurrent de l'Apple TV et le second d'Apple Pay.

Cette situation n'est pas vraiment étonnante puisque ce n'est pas la première fois que OnePlus tente de s'imposer sur un marché dont Apple maitrise tous les codes, l'entreprise souhaite à chaque fois faire mieux que le géant californien quitte à sortir les grands moyens.



Le plus difficile pour OnePlus sur le marché des traqueurs d'objets sera sans aucun doute de venir proposer quelque chose de différent et vraiment innovant face à l'AirTag ou encore les traqueurs de Tile (le leader sur ce marché).