Siri va répondre à vos questions en local, sans passer par les serveurs d'Apple

Hier à 20:29 (Màj hier à 20:38)

Julien Russo

Quand Apple a présenté Siri pour la première fois, la firme de Cupertino a choisi un système bien précis pour la réponse aux requêtes. À chaque fois que vous interagissez avec l'assistant vocal, celui-ci prend l'initiative de consulter la base de données d'Apple puis de revenir vers vous. Ce système va enfin être modifié avec iOS 15 et iPadOS 15, cela va donner un avantage considérable !

Un gros changement à venir pour Siri

Apple vient d'annoncer une énorme nouveauté à propos de Siri, l'assistant vocal va enfin être en capacité de traiter vos requêtes en local plutôt que d'aller à chaque fois se connecter aux serveurs d'Apple.

Les requêtes concernées pour le début vont être les plus simples, cela va être du type :

Quelle heure est-il ?

Quel jour sommes-nous aujourd'hui ?

Programme un minuteur de 40 minutes.

Met la musique en pause

Passe à la musique suivante

Bascule en mode sombre (nouveauté iOS 15)

Allume le salon

Voici un petit échantillon de ce que va être capable de traiter Siri en local. Cela va être révolutionnaire puisque la réponse va être quasiment instantanée et vous n'aurez même plus besoin de connexion à internet !

Pour faire simple, toutes les informations à porter sur l'iPhone vont être traitées en local. Pour tout le reste, il y aura toujours besoin d'une connexion à internet, on pense notamment aux rappels (qui doivent être enregistrés dans iCloud) ou encore aux actualités !



Traité les informations en locales = un assistant vocal plus efficace et rapide quand vous avez besoin de lui.

Ce changement sera disponible dans iOS 15 et iPadOS 15 dès la rentrée !