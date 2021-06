Apple discute en Chine pour des batteries de voiture

Les rumeurs sur la fameuse Apple Car sont de retour, avec un nouveau rapport suggérant qu'Apple est en pourparlers à un stade précoce avec deux grands fabricants de batteries chinois. Selon Reuters, la société de Cupertino recherche un approvisionnement en batteries pour son projet de véhicule électrique.

Une Apple Car toujours au programme

Apple serait en discussion avec le chinois CATL, qui fournit les principaux constructeurs automobiles, dont Tesla et BYD. Selon le rapport, Apple inclut une condition pour les fournisseurs potentiels de batteries : construire des installations de fabrication aux États-Unis.



CATL semble hésiter à construire une usine américaine en raison des tensions politiques entre la Chine et les États-Unis.

Apple est favorable à l'utilisation de batteries au lithium fer phosphate qui sont moins chères à produire car elles utilisent du fer au lieu du nickel et du cobalt qui sont plus chers.

Comme le souligne Reuters, les discussions interviennent à un moment où le gouvernement américain cherche à attirer davantage de fabricants de véhicules électriques pour stimuler le marché intérieur des véhicules électriques avec des crédits d'impôt et des subventions pour les fabricants de batteries, entre autres incitations.

Cette nouvelle intervient après que Bloomberg ait rapporté la semaine dernière qu'Apple avait perdu plusieurs cadres dans ce projet, bien qu'il "recrute toujours activement".

Malgré les récents départs, Apple a ajouté des noms notables à l'équipe automobile au cours des dernières années, notamment d'anciens hauts dirigeants de Tesla en charge des systèmes d'entraînement et de l'ingénierie de fabrication, des intérieurs et extérieurs des voitures et des logiciels de conduite autonome. L'équipe comprend également d'autres vétérans et dirigeants de l'industrie automobile qui ont développé des produits Apple clés.



Si Apple finit par sortir une voiture, il est peu probable qu'elle soit lancée avant la fin de cette décennie au plus tôt. Le groupe de départs cette année pourrait ajouter une complexité supplémentaire à la capacité de l'entreprise à concrétiser le projet. Pourtant, le fabricant d'iPhone recrute activement des experts de l'industrie automobile pour compléter l'équipe de direction de la division.

La date de sortie de l'Apple Car n'est toujours pas claire. En fait, on ne sait toujours pas si l'entreprise va sortir une voiture ou simplement une technologie pour des constructeurs en place. Les dernières informations à ce sujet évoquent un horizon à 2024 pour la production d'un véhicule de tourisme, et les plus pessimistes visent 2028. Vous pensez qu'Apple va se lancer à la poursuite de Tesla ? La société en a en tout cas les moyens.