Apple présentera son casque AR au 2e trimestre 2022 d’après Kuo

Il y a 8 heures

Medhi Naitmazi

Apple vise à lancer son premier casque de réalité augmentée (AR) au deuxième trimestre 2022, selon une nouvelle note de recherche de l'analyste Ming-Chi Kuo. Nous avions des raisons de penser que les lunettes ou le casque seraient aperçus au keynote de la WWDC hier soir, mais il va falloir patienter.

Encore un an d’attente pour les Apple Glass

Le rapport se concentre sur les perspectives du fournisseur clé d'Apple, Genius Electronic Optical, et note que la société bénéficiera d'un certain nombre de produits VR et AR à venir de Facebook, Sony et Apple.

Nous prévoyons qu'Apple lancera des appareils AR HMD [head-mounted display] au 2T22. L'appareil offrira une expérience de réalité augmentée vidéo transparente, donc l'objectif est également nécessaire, et Genius est également un fournisseur clé.

Selon certaines rumeurs, Apple travaillerait sur une paire de casques liés à la réalité augmentée, d'abord avec un premier appareil de « réalité mixte » qui serait lancé en 2021 ou 2022. Une paire de lunettes de réalité augmentée plus élégante devrait suivre, peut-être vers 2025, elles sont appelées Apple Glass depuis des années.



Pas plus tard qu'en janvier, Kuo prédisait que le premier casque AR d'Apple ferait ses débuts en 2021, mais en mars, il avait revy sa prédiction à "mi-2022", plus conforme au rapport d'aujourd'hui.



Mark Gurman de Bloomberg a également indiqué en mars qu'une annonce concernant le casque pourrait avoir lieu dans les « prochains mois », mais il n'y a eu aucun signe d'une telle annonce, et la keynote de la WWDC nous a déçu sur ce point.



Avec une nouvelle plate-forme comme celle-ci, la société voudra probablement l'annoncer plusieurs mois avant le lancement de tout produit pour donner aux développeurs le temps de se préparer. D’ailleurs, le premier casque AR d'Apple serait un appareil haut de gamme coûteux principalement destiné aux développeurs plutôt qu'au grand public.

Un mot sur l’iPhone 13

Le rapport de Kuo sur Genius Electronic Optical aborde également la production de l'iPhone 13, notant qu'il semble que Genius soit le fournisseur exclusif d'objectifs grand angle et téléobjectif pour la prochaine gamme ‌iPhone 13‌. L'autre fournisseur d'Apple pour ces composants, Largan, n'aurait pas répondu aux exigences de la firme et aurait été invité à suspendre temporairement les livraisons de composants.



Genius prend actuellement le relais suite au faux pas de Largan, et Kuo pense que Genius sera finalement responsable de 65 à 70 % des expéditions de ces composants de lentilles, contre 40 à 50 % du consensus du marché initial.