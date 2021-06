Le mode économie d'énergie enfin sur macOS 12 et iPad

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Alban Martin

2



Les mises à jour macOS 12 Monterey et iPadOS 15 qu'Apple a présentées hier soir apportent une fonctionnalité clé de l'iPhone sur le Mac et l'iPad : le mode économie d'énergie. Parmi toutes les nouveautés de macOS Monterey, Apple détaille un mode basse consommation. C'est la première fois que les Mac vont pouvoir en profiter !

Un mode éco sur Mac et iPad

Selon Apple, le mode faible consommation sur Mac réduit la vitesse d'horloge du système et la luminosité de l'écran afin de prolonger encore plus la durée de vie de votre batterie. Cela signifie que si vous effectuez des tâches moins intensives comme regarder des vidéos ou naviguer sur le Web, vous pouvez tirer encore plus parti de la batterie de votre Mac portable.

Sur Mac, le mode économie d'énergie est compatible avec le MacBook (début 2016 et versions ultérieures) et le MacBook Pro (début 2016 et versions ultérieures). Les modèles plus anciens n'y ont pas droit, étrange. En tout cas, on peut s'attendre à des heures d'autonomie en plus sur les MacBook, notamment sur les Mac M1 qui ont déjà doublé la durée de vie de la batterie grâce à leur efficience incroyable.



Et l'iPad alors ? Apple n'a rien dit mais les rumeurs l'annoncaient également sur les tablettes avec iPadOS 15. Et nous l'avons également vu lors des premiers tests, même si, dans les faits, l'iPad a moins besoin de cette fonctionnalité qui permet de prolonger l'utilisation nomade.



Une bonne nouvelle, non ?