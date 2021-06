Apple Podcasts : lancement des abonnements dès le 15 juin

Il y a 2 heures

Julien Russo

1



Apple et les créateurs de podcasts vont profiter d'une nouvelle source de revenu dès le 15 juin. En effet, les utilisateurs de l'application Apple Podcasts vont pouvoir souscrire à des podcasts comme ils le feraient avec des abonnements au sein des applications disponibles sur l'App Store. Le géant californien a confirmé la date du 15 juin dans un mail envoyé aux podcasteurs.

Apple Podcasts, les abonnements arrivent

Depuis que Spotify a investi dans le secteur des podcasts pour se constituer un catalogue convaincant avec plusieurs exclusivités, Apple s'est soudainement réveillé après avoir délaissé pendant plusieurs années son app Apple Podcasts.

L'une des grandes nouveautés avec iOS 14.6, c'est l'arrivée des podcasts avec un abonnement à renouvellement mensuel, grâce à ce changement majeur, les utilisateurs vont pouvoir trouver des podcasts avec un contenu plus riche et diversifié. Apple souhaite faire vivre une expérience "premium" aux personnes qui sont prêtes à payer !



Si nous savions que les podcasts payants arrivaient avec iOS 14.6, on ne savait pas encore quand les abonnements seraient officiellement lancés.

Afin de prévenir sa communauté de créateurs de podcasts, la firme de Cupertino a envoyé une communication par mail, celle-ci indique que la fonctionnalité sera disponible dès le 15 juin.

C'est à partir de ce jour que les utilisateurs pourront souscrire à un abonnement et que les podcasteurs pourront définir une offre avec une description et un prix.

Dans le mail, Apple explique qu'il y a un certain retard par rapport aux abonnements dans les podcasts, ce décalage de date s'expliquerait par quelques ajustements indispensables pour offrir la "meilleure expérience" possible pour l'ensemble des auditeurs, mais aussi pour les créateurs de podcasts.



Le premier grand studio à avoir répondu présent pour le lancement des podcasts payants, c'est Wondery.

Détenu par Amazon, l'offre proposera des podcasts autour de la culture, de la technologie, du sport ou encore de la musique ! Le tarif sur les autres plateformes est actuellement de 4,99$/mois ou 34,99$/an. À voir comment la commission de 30% d'Apple sera gérée, est-ce que le studio prendra en charge la commission ou l'ajoutera sur le prix final facturé à l'utilisateur ?

On va le savoir très rapidement...



Pour booster la popularité des abonnements dans Apple Podcasts, la firme de Cupertino va proposer dès le démarrage un programme d'affiliation visant à récompenser la personne qui a partagé le lien du podcast. Celui-ci recevra une commission de 50% sur le premier mois d'abonnement, autrement dit, ne soyez pas surpris si vous voyez iPhoneSoft ou l'un de nos confrères faire la promotion de nouveaux podcasts payants !

En tant qu'utilisateur, les abonnements aux podcasts vous permettront d'accéder à des épisodes exclusifs, des contenus sans publicités et d'autres avantages.



Source



Télécharger l'app gratuite Apple Podcasts