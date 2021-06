Bons plans iOS : Bike Baron 2, Able Black, Flash Note Cards

Hier à 23:06

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Bike Baron 2, Able Black, Flash Note Cards. L'occasion d'économiser 27.4€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Blink (App, iPhone, v2.3.0, 30 Mo, iOS 9.0, IDEAMP Co.,Ltd.) passe de 1,09 € à gratuit.

Besoin d'une application pour vos mémos ? Blink est le candidat parfait ! Simple, clair et efficace, cette application permet d'ajouter des mots clés que vous pourrez trier par ordre d'importance, ajouter des notifications ou encore colorer selon la catégorie.



Les + : Minimaliste

Fini les listes Télécharger l'app gratuite Blink





Flash Note Cards (App, iPhone / iPad, v2021.3, 9 Mo, iOS 14.0, Leonardo Gomes Cardoso) passe de 3,49 € à gratuit. Flash Note Cards est conçue pour faire monter en flèche votre productivité en vous concentrant sur ce qui compte vraiment à ce moment-là. Créez rapidement des cartes de notes !



Vous pouvez saisir des informations telles que le titre, l'icône, la note et les couleurs ; afin que vous puissiez facilement identifier la carte de note. Trouvez rapidement la carte de correspondance dont vous avez besoin à l'aide d'une recherche globale et de nombreuses options de tri. De plus, vous pouvez profiter de la duplication et de l'archivage des cartes de notes. Les cartes de notes actives et archivées se tiennent côte à côte. Glissez simplement vers la droite ou la gauche pour accéder aux différentes listes.



Les + : Gagnez en productivité Télécharger l'app gratuite Flash Note Cards





Reminders Widget (App, iPhone / iPad, v1.5.3, 42 Mo, iOS 8.0, Crater Tech LLC) passe de 2,29 € à gratuit. Un widget pour voir et gérer rapidement vos rappels et tâches directement depuis le centre de notification. Pratique car inutile d'ouvrir l'application, vous avez tout sous la main.



Le widget vous permet également de créer de nouveaux rappels, de trier les rappels et de terminer les rappels.



Les + : Gestion totale sur l'écran verrouillé Télécharger l'app gratuite Reminders Widget





Watch Case (App, iPhone / iPad, v2021.6, 22 Mo, iOS 14.0, Michal Lichwa) passe de 1,09 € à gratuit. Stockez toute votre collection de montres au même endroit avec cette application. Watch Case est conçu pour accueillir toutes les informations sur les montres. Enregistrez les détails tels que la date, les prix, l'historique, les mesures, les photos, les services et les garanties.



L'application vous aide à comprendre la valeur de votre collection à travers des graphiques, des tableaux et des cartes. Il se synchronise sur tous vos appareils Apple.



Les + : Si vous avez une belle collection de montres Télécharger l'app gratuite Watch Case





Jeux gratuits iOS :

Able Black (Jeu, Casse-tête / Livres, iPhone / iPad, v4.0.1, 341 Mo, iOS 11.0, Scott Leach) passe de 2,29 € à gratuit.

Able Black est une expérience immersive avec une histoire (en anglais) qui utilise des images et du son pour vous guider à travers une série de puzzles.



Able est un androïde solitaire luttant pour ne pas être enfermé à la suite d'un examen de citoyenneté qu'il doit passer. Découvrez les secrets de l'Arche 19, un habitat souterrain conçu pour sauver l'humanité de la catastrophe. Découvrez pourquoi Able a été laissé seul dans l'arche. Découvrez ce qui est caché là. Passez l'examen de citoyenneté et découvrez qui est vraiment Able Black.



Beaucoup de texte, des décisions à prendre et des puzzles à résoudre. Les + :



Une expérience unique

On veut connaitre la fin Télécharger le jeu gratuit Able Black





Shadow Of Death (Jeu, Action, iPhone / iPad, v3.6.29, 528 Mo, iOS 10.0, Bravestars Technology JSC) passe de 1,09 € à gratuit. Commencez votre voyage avec quatre héros: Maximus, Mount, Quinn & Lunae. Choisissez votre héros préféré et vaincre les ténèbres.



L'histoire a commencé dans la Ville de Lumière - Terre d'Aurore, où a été bénie par les dieux. C'était la terre où le roi Luther a construit et a gouverné son royaume avec une main forte et un cœur gentil. Peu de temps après, l'association royale appelée Les yeux d'Oracle a été fondée pour préserver et développer les connaissances anciennes, y compris la magie, l'alchimie, l'astrologie, la médecine, etc. Grâce à cette connaissance, le roi Luther a créé un royaume puissant, ainsi qu'un des les plus belles périodes de l'histoire d'Aurora.



Les + : Les graphismes colorés

L'histoire Télécharger le jeu gratuit Shadow Of Death





Promotions iOS :

About Love and Hate 2 (Jeu, Casse-tête / Quiz, iPhone / iPad, v1.1.8, 433 Mo, iOS 9.0, Black Pants Studio GmbH) passe de 3,49 € à 2,29 €. C’est bien connu : il ne faut jamais appuyer sur le bouton rouge. Par malchance, l’enfant de HAINE a activé le bouton rouge et s’est soudainement volatilisé. Et voilà comment AMOUR et HAINE se retrouvent de nouveau à partir en quête, cette fois-ci à la recherche de l’enfant imprudent. Restez calme, réfléchissez et stimulez votre matière grise.



Grâce au pouvoir d’AMOUR et à l’énergie de HAINE, vous guiderez les deux personnages à travers des hauteurs vertigineuses, de sombres châteaux et des étendues infinies. Préparez-vous à retrouver AMOUR, HAINE et bien entendu, les AUTRES dans ce jeu de puzzles.



Télécharger About Love and Hate 2 à 2,29 €





Sleep Attack (Jeu, Casse-tête / Stratégie, iPhone / iPad, v1.2.4, 512 Mo, iOS 11.0, Bad Seed SRL) passe de 3,49 € à 2,29 €.

Préparez-vous à un fantastique nouveau TOURNANT dans le Tower Defense! Vous contrôlez l’agencement du champ de bataille, et vous décidez des chemins qu’empruntent vos ennemis!



Construisez et placez de puissantes tourelles pour attaquer les ennemis en invasion. Puis faites tourner le champ de bataille pour forcer les ennemis à emprunter votre itinéraire favori de destruction. Faites attention, il y a de multiples routes à contrôler!



Combinez un planning tactique avec des améliorations de tour stratégiques pour ralentir, détourner et endommager vos ennemis.



Les + : Beau et prenant ! Télécharger Sleep Attack à 2,29 €





Bike Baron 2 (Jeu, Course / Action, iPhone / iPad, v1.0.5, 511 Mo, iOS 14.0, Cornfox & Brothers Ltd.) passe de 7,99 € à 4,49 €. Le Baron est de retour !



Bike Baron 2 est un jeu de course de moto sauvage rempli de circuits ingénieux pour le casse-cou qui est en vous. Une physique hors du commun et des événements en ligne stimulants pour les virtuoses du deux-roues font de ce jeu un rêve de cascadeur et une véritable suite de l'original Bike Baron, le jeu de course numéro 1 de l'App Store dans plus de 89 pays !

Bike Baron 2 est le meilleur moyen d'écraser votre moto avec style depuis votre chambre. Franchissez des sauts monstres et des engins dangereux, en combinant des éléments de plateforme et de puzzle pour un effet spectaculaire. Une physique rigoureuse et des contrôles parfaits au pixel près rendent chaque incident cartoonesque aussi amusant que chaque victoire durement remportée.





Les + : L'un des meilleurs jeux du genre

Préparez-vous à des heures d'amusement Télécharger Bike Baron 2 à 4,49 €