Les nouveautés exclusives aux Mac M1 sur MacOS 12 Monterey

Il y a 7 heures

Medhi Naitmazi

4



macOS 12 Monterey a été dévoilé lors du keynote de la WWDC21 avec un Safari repensé, une fonction de contrôle universel et quelques autres nouveautés. Bien qu'Apple ne les ait pas mis en évidence, il existe plusieurs nouvelles fonctions uniquement disponibles pour les Mac M1, dont les utilisateurs Intel ne pourront pas profiter.

Des nouveautés réservées aux Mac M1 et M2

Lorsque Apple a effectué la transition de PowerPC à Intel au milieu des années 2000, la société a rapidement abandonné la prise en charge des anciens Mac. Comme Apple est en pleine transition d'Intel vers sors puces M1, la société prend toujours en charge de nombreux Mac Intel.



Avec la deuxième mise à jour logicielle majeure pour tirer parti d'Apple Silicon, plusieurs fonctionnalités introduites par Apple qui ne seront disponibles que pour ses Mac dotés de processeurs propriétaires.



Mode portrait sur FaceTime : seuls les Mac M1 sur macOS Monterey pourront flouter l'arrière-plan d'un appel vidéo à l'aide de FaceTime.



Texte en direct dans les photos : donne aux utilisateurs la possibilité d'interagir avec le texte des photos, comme copier-coller, rechercher et traduire. Live Text fonctionnera dans Photos, Capture d'écran, Quick Look et Safari.



Apple Plans : le globe interactif et l'expérience détaillée d'une nouvelle ville ne seront disponibles que sur les Mac M1 exécutant macOS Monterey. Avec ces deux fonctionnalités, les utilisateurs pourront interagir avec une vue 3D et explorer des villes comme San Francisco, Los Angeles, New York et Londres avec des détails sur l'altitude, les routes, les arbres, les bâtiments, les points de repère, etc.



Capture d'objet : avec macOS 12 Monterey, les utilisateurs pourront transformer une série d'images 2D en un objet 3D photo-réaliste optimisé pour l’AR en quelques minutes à l'aide de la puissance du Mac.



Siri : la synthèse vocale neuronale dans plus de langues n'est disponible que pour les Mac M1. Avec macOS Monterey, cette fonctionnalité sera disponible dans plus de langues : suédois (Suède), danois (Danemark), norvégien (Norvège) et finnois (Finlande).



Dictée sur l'appareil : la dictée au clavier aide à protéger la vie privée de l'utilisateur en effectuant tous les traitements complètement hors ligne. Avec macOS Monterey, les utilisateurs peuvent dicter des textes de n'importe quelle longueur sans délai.



Comme nous sommes toujours sur la bêta 1 de macOS 12 Monterey, Apple pourrait modifier la disponibilité des fonctionnalités et avec quels Mac elles fonctionneront. En attendant, consultez notre article sur les 180 nouveautés de MacOS Monterey.