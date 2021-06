Apple va proposer un firmware bêta pour les AirPods Pro

L'information n'est pas encore officielle, mais selon l'une des sources du leaker Jon Prosser, un Apple Event serait prévu pour le 23 mars 2021. Ce rendez-vous serait l'un des plus importants...

Bien qu'il n'y ait pas de date pour le premier firmware bêta des AirPods à destination des développeurs, ce sera la première fois qu'Apple publiera un programme de test pour ses écouteurs. Le message sur le site d'Apple ne mentionne que les AirPods Pro, il n'est donc pas clair si la société fournira également un firmware bêta pour les AirPods 2 et les AirPods Max. Apple publie régulièrement de nouvelles versions du micrologiciel "AirPods" au public, mais cela ne permet pas de mettre à jour manuellement les écouteurs. Au lieu de cela, les utilisateurs doivent attendre que leur mise à jour soit installée lorsque leurs AirPod sont connectés en Bluetooth à leur iPhone. Si Apple envisage de publier des versions bêta de développeurs du micrologiciel AirPods, cela pourrait signifier qu'il envisage également un moyen d'installer manuellement les mises à jour. Les nouvelles fonctionnalités à venir sur les AirPods avec iOS 15 cet automne incluent Conversation Boost, qui est conçu pour concentrer l'audio sur la personne qui parle devant vous, les annonces de notification ainsi que le suivi dans Localiser.

La version préliminaire du micrologiciel AirPods Pro pour les membres du programme pour développeurs Apple sera disponible à une date ultérieure. Cela permettra le développement de fonctionnalités sur iOS et macOS pour les AirPods, ainsi que de nouvelles fonctionnalités, notamment Conversation Boost (formation de faisceaux) et Ambient Noise Reduction (suppresseur de bruit).

Apple a fait l'annonce discrètement, dans les petites lignes de la page " Apple Developer Beta Software Downloads ". Tout en bas, sous les firmwares iOS 15 , macOS 12, tvOS 15 et autre watchOS 8, Apple dit :

À la WWDC 21 cette semaine, Apple a annoncé de nouvelles fonctionnalités pour les clients des AirPods Pro, notamment le tracking avec Localiser, Conversation Boost et la réduction de bruit ambiant . Apple annonce maintenant que, pour la toute première fois, elle proposera une version bêta aux développeurs du micrologiciel pour tester ces nouveautés.

