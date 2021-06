Amazon va diffuser la Ligue 1 et la Ligue 2 jusqu'en 2024 (Canal+ renonce)

Il y a 33 min (Màj il y a 25 min)

Julien Russo

Cela fait maintenant plusieurs mois qu'Amazon a exprimé son besoin de se démarquer de Netflix pour son service Prime Vidéo. L'entreprise de Jeff Bezos a eu l'idée de s'investir dans la diffusion d'événements sportifs, malgré des audiences globalement décevantes pour Roland-Garros, Amazon a décidé de ne pas abandonner et d'enchainer avec les matchs de Ligue 1 et Ligue 2.

Mise à jour 11/06/2021 à 18h03 : Canal+ a annoncé via un communiqué abandonner l'idée de continuer à payer les droits TV, Amazon sera donc le seul diffuseur de la Ligue 1 jusqu'à 2024.

Amazon Prime Video va diffuser certaines rencontres de Ligue 1 et Ligue 2

Dès qu'une rencontre sportive a lieu, nous avons toujours le réflexe de regarder si le match est diffusé sur Canal+, beIN Sport, RMC Sport ou Eurosport. Cependant, nos comportements vont rapidement devoir changer, puisque désormais Amazon est entré dans le cercle très fermé de la diffusion de la Ligue 1 et Ligue 2 en France.

Selon la récente déclaration de L'Équipe, Amazon va se partager les droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2 à partir de la saison prochaine, grâce à cet accord inédit, la LFP va encaisser 663 millions d'euros par an.

Parc des Princes avec la meilleure équipe d'Europe

By Europe 1

L'organisation est déjà définie, Amazon va diffuser en exclusivité sur Prime Vidéo 8 matchs de la Ligue 1 chaque week-end, Canal+ se chargera de diffuser les 2 autres (le samedi à 21h et le dimanche à 17h).

Côté Ligue 2, Amazon diffusera 8 matchs par week-end et le groupe beIN Sport proposera les 2 restants.



Le FAI Free conservera la retransmission des meilleurs moments de la Ligue 1 en différé via son application Free Ligue 1 inclus dans les offres Freebox Pop et Freebox Delta. Pour rappel, vous pouvez voir via l'app les derniers but de vos équipes préférés ainsi que tous les "moments forts" avec un décalage de quelques minutes après l'action.



Au niveau des coûts, on sait déjà qu’Amazon va débourser la somme de 250 millions d'euros par an et Canal+ paiera 332 millions d'euros. La firme de Jeff Bezos prendra en charge la totalité des coûts liés à la production des matchs.

Aucune information concernant l'investissement de beIN Sport et Free.

L'annonce rend heureux les internautes

Après le cauchemar "Téléfoot" et son abonnement à plus de 25€/mois, les passionnés de foot sont évidemment agréablement surpris de pouvoir regarder les rencontres de la Ligue 1 et de la Ligue 2 sur Prime Vidéo.

La raison principale ce sont les dépenses qui seront nettement moins importantes, un abonnement Prime coûte 49€/an avec Prime Vidéo, mais aussi de nombreux autres avantages (livraison 1 jour ouvré, l'abonnement offert sur Twitch...).

L'économie comparée à Téléfoot ou même un abonnement à beIN Sport va être impressionnante.