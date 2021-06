Apple Design Awards 2021 : voici les applications gagnantes

Julien Russo

Tous les ans, Apple annonce les gagnants de sa cérémonie Apple Design Awards. Ce grand rendez-vous a pour objectif de récompenser les développeurs du monde entier pour leur innovation, graphismes, interaction, visuel... Pour l'édition 2021, Apple a choisi les meilleures applications disponibles sur l'App Store !

Voici les gagnants

Dans les Apple Design Awards, on retrouve plusieurs catégories de récompenses, il y a la catégorie :

Inclusivité

Plaisir et plaisir

Interaction

Impact social

Visuels et graphiques

Innovation

Apple explique que les applications sélectionnées sont celles qui donnent des idées audacieuses, créatives et distinctives. Il s'agit essentiellement d'applications qui arrivent à se démarquer des autres et ont créé une expérience unique à l'ensemble de leurs utilisateurs.

Susan Prescott, la vice-présidente des relations avec les développeurs mondiaux d'Apple a déclaré :

Les lauréats du Apple Design Award de cette année ont redéfini ce que nous en sommes venus à attendre d'une excellente expérience d'application, et nous les félicitons pour leur victoire bien méritée. Le travail de ces développeurs incarne le rôle essentiel que jouent les applications et les jeux dans notre vie quotidienne et sert d'exemple parfait de nos six nouvelles catégories de prix.

Inclusivité

Dans cette catégorie, on récompense les applications qui soutiennent les personnes de toutes origines et de langues diverses.

Voice Dream Reader

Développeur : Voice Dream LLC (États-Unis)



Voice Dream Reader est une application de synthèse vocale de premier ordre qui lit du texte à haute voix à partir de presque n'importe quelle source numérique, qu'il s'agisse d'un PDF, d'une page Web ou d'un ebook, dans plus de deux douzaines de langues. Ses caractéristiques adaptatives et son haut niveau de paramètres personnalisables permettent à quiconque de choisir une voix avec le ton, le timbre, l'accent et la vitesse parfaits pour une expérience de lecture optimale.

HoloVista

Développeur : Aconite (États-Unis)





HoloVista prend en charge une grande variété de fonctionnalités d'accessibilité, y compris des options de contrôle du mouvement, de taille du texte, de contraste du texte, de son et d'intensité de l'effet visuel. Des interactions et des considérations ciblées aident à obtenir un gameplay qui peut être vécu et perçu de plus d'une manière.

Plaisir et plaisir

Dans cette catégorie, les gagnants offrent des expériences qui marquent l'esprit des utilisateurs, qui sont engageantes et satisfaisantes. Les développeurs tirent parti au maximum des technologies Apple.

Pok Pok Playroom

Développeur : Pok Pok (Belgique)





"Pok Pok Playroom" est une application ludique et magnifiquement animée qui captive les utilisateurs par son design réfléchi et ses interactions envoûtantes. Grâce à ses haptiques subtile et à ses effets sonores ponctuels, cette application offre des heures infinies de plaisir aux enfants de tous âges, tout en récompensant la créativité et l'expérimentation.

Little Orpheus

Développeur : The Chinese Room (Royaume-Uni)





"Little Orpheus" est un jeu de plateforme agréable qui apporte des contrôles faciles, une excellente narration et une expérience de console à un jeu occasionnel. Tout au long de sa variété variée de niveaux, ce jeu offre une surprise intelligente à chaque tournant tout en gardant les choses légères avec ses dialogues comiques.

Petite précision sur "Little Orpheus", nous avons eu l'occasion d'y jouer pendant plusieurs semaines à la rédaction d'iPhoneSoft, ce jeu est spectaculaire. L'aventure nous a impressionné, elle restera parmi l'une des meilleures expériences de jeu sur iPhone. Ce titre est disponible en exclusivité sur Apple Arcade.

Interaction

Dans cette catégorie, les interfaces sont intuitives, il s'agit aussi d'applications qui proposent des commandes parfaitement adaptées à l'utilisation.

Carrot Weather

Développeur : Brian Mueller, Grailr LLC (États-Unis)





CARROT Weather est connu pour ses prévisions humoristiques et ses visuels uniques. Une récente mise à jour de la conception a apporté simplicité et élégance à son expérience sur toutes les plateformes Apple. Des projections météorologiques pleines d'esprit à un ensemble robuste de widgets personnalisables et à une collection de cadrans de montre utiles, cette application est livrée avec un divertissement sans fin.

Bird Alone

Développeur : George Batchelor (Canada)







Les interactions exploratoires de « Bird Alone » combinent des gestes, des haptiques, des parallaxes et des effets sonores dynamiques qui imprègnent de richesse dans son monde. Le jeu prend vie grâce à une intégration intelligente des notifications, à des graphismes et à une musique qui changent en fonction de la météo, de la saison et de l'heure de la journée.

Impact social

Dans cette catégorie, les développeurs proposent des applications qui améliorent le quotidien de manière significative. Ils mettent également en lumière des questions cruciales !

Be My Eyes

Développeur : S/I Be My Eyes (Danemark)





Be My Eyes permet aux personnes aveugles et malvoyantes d'identifier les objets en les jumelant à des bénévoles du monde entier à l'aide de leur caméra. L'application prend en charge plus de 300 000 utilisateurs aveugles et malvoyants et plus de 4,5 millions de bénévoles, dans plus de 150 pays et plus de 180 langues.

Alba

Développeur : ustwo games (Royaume-Uni)





Avec une réserve naturelle rasée au bulldozer par la ville pour faire un hôtel, Alba sauve la faune locale, répare le pont de la réserve et nettoie les ordures autour de la ville. Ce jeu démontre la positivité qui vient du respect de l'environnement, tout en racontant une histoire sur la famille, la communauté, l'activisme et la gentillesse. Pour chaque exemplaire du jeu téléchargé, un arbre sera planté pour aider un projet de reboisement à Madagascar.

Visuels et graphiques

Des images époustouflantes, des interfaces habilement dessinées, des animations de haute qualité. Les applications présentes dans cette catégorie vous en mettent plein les yeux ! Elles sont l'exemple des apps de demain.

Loóna

Développeur : Loóna Inc (Bélarus)



Loóna propose des séances de paysage dormant animées avec grâce qui combinent des activités relaxantes, des contes et des sons atmosphériques. Chaque aspect de son interface - type, couleur, animation et contenu 3D - a été conçu avec précision pour créer une expérience apaisante et apaisante.

Genshin Impact

Développeur : miHoYo Limited (Chine)







Genshin Impact » repousse la frontière visuelle du jeu mobile. Le flou de mouvement, la qualité de l'ombre et la fréquence d'images peuvent être reconfigurées à la volée, que les joueurs effacent les monstres de boue, invoquent des tremblements de terre, jettent la foudre ou guident le vent lui-même pour suralimenter les flammes et les blizzards.

Innovation

Dans cette catégorie, on retrouve les applications qui arrivent à se démarquer d'une manière spectaculaire. Il s'agit principalement des apps qui utilisent les technologies Apple et qui proposent des choses vraiment innovantes !

NaadSadhana

Développeur : Sandeep Ranade (Inde)





NaadSadhana est une application musicale tout-en-un de qualité studio qui aide les musiciens de tous les genres et de toute expertise à interpréter et à publier leur musique sans frontières. Après avoir d'abord trouvé son air en tant qu'application pour pratiquer le chant classique indien, NaadSadhana s'est élargi pour soutenir sept genres de musique différents. Et à l'aide de l'intelligence artificielle et de Core ML, l'application écoute un chanteur improvise une ligne vocale, fournit une rétroaction instantanée sur l'exactitude des notes et génère une piste de sauvegarde à faire correspondre, le tout en temps réel.

League of Legends : Wild Rift

Développeur : Riot Games (États-Unis)







"League of Legends: Wild Rift" prend un jeu PC complexe et offre toute son expérience sur mobile. L'équipe de Riot Games a réinventé ce titre bien-aimé dès le départ, offrant aux joueurs une immersion totale dans l'univers de League of Legends grâce à des commandes tactiles polies qui ont été conçues spécifiquement pour le mobile, un système de ciblage automatique pour aider les nouveaux arrivants à trouver leur pied, des paramètres de caméra exclusifs aux mobiles, et bien plus encore.

Voilà la totalité des applications qui ont reçu des récompenses. Apple explique que les studios et développeurs indépendants gagnants vont recevoir un package de prix qui comprend du matériel pour que chaque développeur puisse continuer à créer de magnifiques applications et jeux.

On regrette quand même l'absence de développeurs français dans cette remise de prix, nous avons pourtant tellement de talent dans le développement d'apps en France !