Voici le futur iPad Mini 6 en images et en détails

Il y a 58 min

Medhi Naitmazi

2



Le futur iPad mini 6 se dévoile complètement à la suite d’une fuite de Front Page Tech, le site du leaker Jon Prosser qui a partagé des rendus montrant l'iPad mini de nouvelle génération. Il s’est basé sur des schémas, des fichiers CAO et des images réelles de l'appareil pour proposer ce rendu. En même temps, il s’agit d’un iPad Air 4 miniature.

Un Mini iPad Air bientôt lancé par Apple ?

Conformément aux détails partagés plus tôt ce mois-ci par Mark Gurman et Debby Wu de Bloomberg, Prosser affirme que le nouvel iPad mini 6 comportera des bordures plus minces autour de l'écran et aucun bouton d'accueil, Touch ID sera déplacé vers le bouton d'alimentation comme le dernier iPad Air 2020. Le rapport ajoute que le nouvel iPad mini passera d'un connecteur Lightning à l'USB-C et sera équipé de haut-parleurs "considérablement améliorés".

Quelles nouveautés ?

Selon Prosser, le nouvel iPad mini sera alimenté par la puce A14, prendra en charge la 5G et sera compatible avec un nouvel Apple Pencil plus petit. L'appareil sera lancé d'ici la fin de l'année en trois couleurs, dont le noir, l'argent et l'or. Voilà de quoi attirer les clients qui cherchent une tablette compacte mais performante.

Les dimensions

Le rapport de Prosser affirme que le nouvel iPad mini aura des dimensions de 206,3 mm x 137,8 mm x 6,1 mm, mais aucune taille d'affichage n'a été indiquée. L'iPad mini actuel a un écran de 7,9 pouces, et Bloomberg a annoncé que le nouveau modèle pourrait avoir un écran de 8,5 à 9 pouces. Ming-Chi Kuo en avait fait de même un peu avant. La coque arrière ressemble à l'iPad Air actuel, avec une seule caméra et un Smart Connector.



Cependant, Prosser a un bilan mitigé avec les rumeurs d'Apple. Il a révélé avec précision que le nouvel iMac 24 pouces serait disponible dans une variété de couleurs, mais il s'est par exemple trompé récemment à propos d'un nouveau MacBook Pro annoncé à la WWDC cette semaine. Nous n’avons vu ni le MacBook Pro 14 pouces ni le MacBook Pro 16 pouces avec une puce M1X.

Date de sortie et prix

Reste à savoir quand Apple compte sortir l’iPad Mini 6 et à quel prix. L’iPad Air 4 a gonflé les prix tout en proposant plusieurs améliorations notables dont la dernière puce et un design bord à bord, tout comme le dernier iPad Pro 2021 qui a pris 100€ dans sa version 12,9 pouces.



On penche pour une présentation en septembre aux côtés de l’iPhone 13 et un prix inférieur à 500€.