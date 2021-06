Apple publie iOS 12.5.4 pour les anciens appareils (patch sécurité)

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

1



Ce n'est pas parce que votre iPhone et/ou iPad ne peut installer iOS 13 et iOS 14 qu'Apple vous abandonne face aux mises à jour importantes pour la sécurité de votre appareil. Après avoir mis en ligne plusieurs bêtas, Apple propose aujourd'hui une mise à jour corrective pour tous les appareils qui sont toujours sur iOS 12.

Téléchargez la mise à jour d’iOS 12 dès maintenant si vous êtes concerné

Si vous possédez un appareil qui est toujours sous iOS 12, Apple attire votre attention ce soir sur une mise à jour importante à télécharger. En effet, la firme de Cupertino propose iOS 12.5.4 pour les anciens appareils qui ne peuvent pas upgrader vers une version plus récente. Ce nouveau firmware est fortement recommandé pour corriger trois vulnérabilités qui pourraient engendrer une exécution arbitraire du code.

Cela signifie qu'une personne tierce peut profiter de l'une de ces trois failles pour effectuer une action à distance sur votre iPhone ou votre iPad, sans votre consentement et sans que vous le sachiez !



Pour lancer le téléchargement de la mise à jour iOS 12.5.4 et l'installer sur votre appareil, direction : Réglages -> Général -> Mise à jour logicielle.

Pour les iPhone et iPad récent, l'une des trois failles a été corrigée dans iOS 14.6, pour les deux autres cela devrait être le cas dès iOS 14.7.