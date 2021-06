Covid-19 : les Apple Store du monde entier sont enfin ouverts

La "vie normale" est encore loin d'être de retour mais certains signaux positifs sont tout de même présents pour garder le moral. La dernière info en date concerne les Apple Store qui pour la première fois depuis janvier 2020 sont tous ouverts en même temps à travers la planète. Une information censée être banale que l'on n'aurait pas pensé partager avant que le covid entre dans nos vies.

Depuis le début de la pandémie mondiale au premier trimestre 2020, énormément de choses présentent dans notre quotidien sont devenus inexistantes. En première ligne, la fermeture récurrente des magasins "non essentiels" comme les Apple Store.



Si auparavant il suffisait de se rendre dans le magasin d'Apple sur un coup de tête, lorsque l'envie nous traverse l'esprit, depuis maintenant plus d'un an c'est quelque chose qui n'est plus du tout possible.



Entre les moments où ils étaient totalement fermés et ceux où l'entrée était réservée uniquement aux acheteurs sur rendez-vous, pas de place pour les moments de détente et d'improvisation. Une situation différente selon les pays et le nombre de cas covid-19 même si dans l'ensemble, les Apple Store du monde entier étaient impactés chacun leur tour ou en même temps.

Après un an et demi d'acharnement, la situation mondiale commence enfin à s'améliorer (même si ce n'est pas le cas partout). Preuve en est, en ce mardi 15 juin 2021, pour la première fois depuis 17 mois, tous les Apple Store du monde entier sont ouverts en même temps.



Même si ce n'est pas encore la liberté totale pour tous les pays, les 511 Apple Store sont désormais aptes à recevoir des clients. Comme souvent les États-Unis sont en avance car les Américains vaccinés peuvent se rendre librement en Apple Store sans même porter un masque. Vivement que ce soit le cas en France.

This marks the end of more than a year of daily updates to the COVID-19 reopening tracker. Thank you to everyone who has helped me keep tabs on this data, especially @imicsun, whose reopening graph belongs on display in a museum: https://t.co/R0GNBJby27 pic.twitter.com/HXrJT3YCzq