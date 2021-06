Apple avait envisagé une Apple Watch Series 5 en céramique noire

Il y a 4 heures

Julien Russo

Avant de sortir une nouvelle génération d'un produit existant, Apple évalue une multitude de fois les possibilités d'évolution du design et des matériaux utilisés. Dans le cas de l'Apple Watch Series 5, la firme de Cupertino avait proposé une version en céramique blanche, mais selon une récente fuite sur Twitter, Apple avait d'autres idées en tête !

L'Apple Watch Series 5 en céramique noir a failli voir le jour

Ce n'est pas toujours simple de proposer les personnalisations qui plairont aux clients, depuis plusieurs années maintenant, Apple propose plus de diversité de couleurs sur ses produits. On le constate avec l'iPhone ou encore avec les nouveaux iMac !

Pour l'Apple Watch Series 5, le géant californien avait pour ambition de proposer une couleur noire pour la version céramique de la montre connectée, une décision qui n'a malheureusement pas été jusqu'au bout.



Selon Mr.White sur Twitter (un collectionneur des prototypes utilisés en interne chez Apple), la firme de Cupertino souhaitait vraiment proposer une version céramique noire à ses clients, l'entreprise avait même été jusqu'à concevoir ce modèle pour voir ce que cela donnerait en réel.

Sans savoir ce qui c'est passé, Apple a abandonné ce projet et s'est finalement concentré exclusivement dans la version céramique blanche.

L'Apple Watch Series 5 en céramique figurait parmi les modèles les plus coûteux commercialisé par Apple, affiché au prix de plus de 1000 euros, cela s'explique par la finition qui est largement plus difficile que l'acier inoxydable ou toute autre matière proposée sur l'Apple Watch.

Le processus de création du boîtier de l'Apple Watch Edition commence par une poudre de zircone haute résistance qui est combinée à de l'alumine pour obtenir sa couleur blanche riche. Chaque boîtier est ensuite moulé par compression, fritté et poli à l'aide d'une boue diamantée, ce qui donne une surface remarquablement lisse et un éclat exquis. Avec ce niveau de fabrication précis, chaque boîtier Apple Watch Edition prend des jours à fabriquer.

Bien sûr, la version céramique noire peut arriver à tout moment sur les futures générations d'Apple Watch. Ce qui est dommage, c'est que nous ne connaissons pas la raison de l'abandon du projet, était-ce un problème de qualité ? Seul Apple le sait.

Quoi qu'il en soit, aujourd'hui on retrouve à peu près l'équivalent avec l'acier inoxydable qui est proposé en couleur noire.



L'Apple Watch en version céramique a été introduite pour la première fois sur la seconde génération de la montre connectée, elle était considérée comme une "Apple Watch Edition" lors de l'achat.