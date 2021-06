Bug du Dolby Atmos sur Apple Music : voici les 4 solutions qui peuvent régler le problème

Il y a 2 heures

Julien Russo

L'ajout de la qualité Lossless et du Dolby Atmos sans frais supplémentaires a été une révolution pour les abonnés Apple Music. Si nous pouvons profiter à la perfection de la qualité audio sans perte, de nombreux abonnés sont embêtés par un bug dès qu'il s'agit de lire un morceau de musique compatible Dolby Atmos.

Comment résoudre le bug de l'interruption au bout de 15 secondes

Le Dolby Atmos a révolutionné notre façon d'écouter de la musique sur nos produits Apple, le format apporte une immersion hors du commun avec des écouteurs ou un casque compatible.

Malheureusement, l'expérience utilisateur est gâchée chez de nombreux abonnés Apple Music. En effet, beaucoup se plaignent d'avoir un dysfonctionnement récurrent et très gênant dès qu'il s'agit de lire une musique en Dolby Atmos.



Le dysfonctionnement qui est relayé sur les forums et sur les réseaux sociaux est toujours le même : vous lancez une musique en Dolby Atmos puis au bout de 15 secondes (précisément) la lecture s'arrête et il faut la relancer manuellement en appuyant sur le bouton Play. Une situation très désagréable quand on est à l'extérieur et qu'on écoute de la musique avec son iPhone dans sa poche ou dans son sac.

Pour l'instant, Apple ne s'est pas exprimé au sujet de ce problème que rencontrent beaucoup d'abonnés Apple Music.

En attendant que la firme de Cupertino réagisse et propose un correctif (peut-être dans la mise à jour iOS et iPadOS 14.7), il existe 4 solutions qui permettent de faire temporairement disparaitre l'anomalie.

Déconnectez-vous d'Apple Music puis re-connectez-vous.

Cette solution serait très efficace sur le long terme, cela permet de faire disparaitre l'anomalie sur une longue période avant qu'il réapparaisse.

Pour vous déconnecter d'Apple Music, rendez-vous dans Réglages -> Appuyez sur votre nom -> Contenu multimédia et achats -> Déconnecter. Relancer l'application Apple Music

Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à vous déconnecter et reconnecter d'Apple Music, il existe une solution bien plus rapide. Cependant, celle-ci ne vous permettra pas de faire disparaitre le bug sur une longue durée, il reviendra quelques heures/minutes après.

Dans cette solution, il suffit d'ouvrir le multitâche de l'iPhone puis d'exclure l'application Apple Music et de rouvrir l'app. Démarrer la musique au-delà de 15 secondes

C'est dommage d'en arriver là, mais pour faire disparaitre le bug du Dolby Atmos, il est aussi possible de faire en sorte que la musique démarre au-delà des 15 secondes. Désactiver le Dolby Atmos

Pour éviter que votre musique s'arrête automatiquement au bout de 15 secondes, la solution la plus radicale est de désactiver le Dolby Atmos. Pour cela, rendez-vous dans Réglages -> Musique et Dolby Atmos. Dites-vous que ce n'est pas définitif et que vous pourrez réactiver la fonction très prochainement.

Toutes ces solutions peu avantageuses sont évidemment temporaires le temps qu'Apple propose un correctif au sein d'une future mise à jour iOS et iPadOS.

Si vous êtes concerné, sachez que vous êtes loin d'être le seul. Dans l'équipe d'iPhoneSoft sur 7 personnes abonnées à Apple Music, 2 ont le problème. Pour notre part, nous nous sommes déconnectés et reconnectés d'Apple Music, ce qui nous a permis de faire disparaitre le bug pendant plus de 72 heures.