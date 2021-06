Deezer for Creators : une nouvelle application iOS pour les artistes et les podcasteurs

Il semblerait qu'il y air du nouveau du côté de chez Deezer, et plus particulièrement pour les artistes, puisque le célèbre service de streaming musical vient de lancer la nouvelle application Deezer for Creators (v2.1.0, 21 Mo, iOS 12.0). Cette dernière, comme son nom l'indique, s'adresse aux musiciens et podcasters, leur permettant notamment d'avoir des informations sur le public.

Tendances du streaming, données sur l'audience ou encore interactions : la petite nouvelle veut aider les artistes à avoir de précieuses informations.

Deezer for Creators : une application pour les artistes

La nouvelle application Deezer for Creators veut donc aider les musiciens et les créateurs de contenu à améliorer leur portée et leurs performances avec des informations et des statistiques personnalisées. Ils peuvent ainsi des kplaylists avec leurs fans, mais également donner accès en avant-première à un nouveau morceau.



Mais, aussi, les artistes pourront suivre les performances d'une chanson ou d'une émission, surveiller les données et les performances de streaming sur une base quotidienne, hebdomadaire et mensuelle, ainsi qu'avoir accès à des graphiques faciles à lire par catégories, notamment plate-forme, pays, sexe etc.



Ces derniers peuvent également mettre à jour leur biographie et leurs photos de profil et voir leurs moments forts en streaming.

