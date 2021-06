WhatsApp simplifie la gestion des discussions archivées

Il y a 4 heures

Alexandre Godard

WhatsApp devrait prochainement revoir son système de discussions archivées. Actuellement en place sur la bêta, cette nouvelle version rend l'utilisation de cette fonction beaucoup plus simple et agréable au quotidien.

Une gestion plus complète des discussions archivées en approche

Je vous l'accorde, les derniers mois n'ont pas été de tout repos pour WhatsApp, notamment à cause de la polémique autour de sa nouvelle politique de confidentialité. D'ailleurs, à l'heure actuelle, la date butoir pour l'accepter est passée et finalement, il semblerait que le groupe Facebook n'oblige plus les utilisateurs à faire un choix forcé.



Néanmoins, depuis le début de l'année, WhatsApp travaille d'arrache-pied pour proposer la meilleure expérience possible à ses clients. C'est pour cela que nous avons vu plusieurs nouveautés comme la vitesse de lecture des messages vocaux ou encore la prévisualisation améliorée des photos/vidéos débarquées sur nos iPhone.

Cela ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin car comme l'indique WABetaInfo, les utilisateurs de la bêta iOS disponible sur TestFlight ont désormais accès à un nouvel onglet baptisé "Discussions archivées".



Si cet espace est déjà connu de tous et accessible via les réglages, il faut avouer qu'il n'est pas forcément pratique et par la même occasion, utile. Pour le rendre plus attractif, WhatsApp a modifié certains paramètres.



Dorénavant, lorsque vous recevez un message d'une discussion archivée, celle-ci restera dans cette catégorie si vous activez l'option "Conserver les discussions archivées". À l'heure actuelle, elle se replace automatiquement sur l'écran principal.



Plusieurs petites options supplémentaires seront présentes comme le logo "@" vous indiquant que vous avez été mentionné dans une discussion archivée... WhatsApp procède donc par petites retouches mais si vous êtes du genre à vous servir des conversations archivées pour aérer votre page principal, vous serez à coup sûr intéressé par cette nouvelle.