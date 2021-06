Apple lance "Back To School 2021" avec des AirPods gratuits

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Apple a relancé aujourd'hui son offre saisonnière pour la prochaine rentrée scolaire aux États-Unis et au Canada, offrant aux étudiants des AirPods gratuits ainsi que l'achat de certains modèles de Mac et d'iPad.

Toujours la même promotion chez Apple

Semblable à la promotion de l'année dernière, l'offre de 2021 comprend des ‌AirPods‌ gratuits pour l'achat d'un MacBook Air, MacBook Pro, le nouvel iMac 24 pouces, le Mac Pro, le Mac mini et le nouvel iPad Pro alimenté par M1 et l'iPad Air. En plus des ‌AirPods free gratuits, les étudiants et éducateurs éligibles peuvent bénéficier de 20 % de réduction sur AppleCare+ avec leurs achats.



Lors du paiement, les clients peuvent mettre à niveau leurs AirPods‌ pour inclure la recharge sans fil pour seulement 40 $ ou passer aux AirPods Pro pour 90 $. La promotion semble n'être en ligne qu'aux États-Unis et au Canada pour le moment, elle arrivera en France dans les prochaines semaines, comme à chaque fois. En 2020, il a fallu patienter jusqu'au 8 juillet.



Est-ce que "Back to school" est quelque chose qui peut vous inciter à acheter du matériel Apple ? Sachant qu'Apple propose déjà des prix réduits sur les Mac pour les étudiants (environ 10%).