Prime Day 2021 : les casques et écouteurs Beats en promo (jusqu'à -52%)

L'Apple Store en ligne et physique ne servent pas à vendre que des produits Apple, vous pouvez retrouvez de nombreux produits de marques tierces comme Bose, Sonos ou encore Logitech. Cependant, si...

Dans les versions bêta précédentes d'iOS 14.6 et de tvOS 14.6, nous avons eu une surprise avec l’apparition des Beats Studio Buds. Bien que la date de lancement soit encore...

Pour conclure les promotions sur les produits Beats, on retrouve les écouteurs sans fil qui possèdent deux finitions à -36%, ce qui est quand même une belle réduction sur le prix final !

On continue avec des réductions moins importantes, mais qui restent tout de même très intéressantes, voici la liste des promotions de -45% à -42% :

Les produits de la marque Beats (détenu par Apple) sont ceux qui se vendent le mieux sur le marché des écouteurs et casques dans le monde. C'est essentiellement pour cette raison que nous ne voyons que très peu de réduction toute l'année, quand il y en a nous pouvons profiter de -15% (au mieux -20%). Aujourd'hui, le Prime Day nous propose des réductions hallucinantes sur les produits Beats, une occasion unique de vous faire plaisir et d'acheter le casque qui a attiré votre attention il y a déjà plusieurs mois !

Les promotions sur l'Apple Store en ligne, ça n'existe pas (ou presque). Du coup, pour obtenir des produits Apple en réduction, il faut profiter des divers bons plans qu'on peut trouver chez les revendeurs. Comme chaque année, Amazon organise son Prime Day, il s'agit de 2 jours exceptionnels réservés aux abonnés Amazon Prime . À cette occasion, on retrouve de nombreuses réductions sur les produits Apple, dont les casques Beats !

