Prime Day 2021 : les promos sur les iPad et Apple Pencil

Il y a 8 heures

Medhi Naitmazi

Les deux jours de Prime Day 2021 ont démarré en fanfare avec des tonnes de promotions. Après les iPhone et les casques Beats, voici les meilleures offres sur la gamme iPad.



Les tablettes récentes d'Apple affichent des prix en baisse allant de 5 à 18%, et même l'Apple Pencil est concerné sur Amazon.

Promo sur l'iPad 8

On commence par l'iPad 8 de 2020, le dernier modèle de base en date qui offre une jolie fiche technique pour moins de 400€. Avec son écran Retina de 10,2 pouces, sa puce A12 Bionic, son appareil photo 8 Mpx, ses haut-parleurs stéréo et ses 10 heures d'autonomie, il permet de jouer, surfer, se divertir et même travailler avec un clavier associer et / ou un Apple Pencil.



Promo sur l'iPad Air 4

On continue avec l'iPad Air 4 de fin 2020, le dernier modèle milieu de gamme en date qui offre une un compromis parfait. Avec son design bord à bord inspiré des iPad Pro dont il récupère la dalle Liquid Retina de 10,9 pouces avec True Tone et large gamme de couleurs P3, l'iPad Air 4 propose également la puce A14 des iPhone 12 et le Touch ID déporté sur le bouton d'alimentation. On trouve aussi un appareil photo arrière 12 Mpx ainsi qu'une caméra avant FaceTime HD 7 Mpx. Mieux, il est compatible avec l'Apple Pencil 2, comme les "Pro".

Promo sur l'iPad Pro 2020

Enfin, dernier iPad en promotion, l'iPad Pro 2020. Avec son Lidar à l'arrière, son écran Liquid Retina 120 Hz et sa puce A12Z, il est clairement le plus puissant des iPad (hors iPad Pro M1 2021). En forte baisse de prix, l'iPad Pro 2020 est disponible en 11 ou 12,9 pouces selon vos besoins. Il partage le même écran Liquid Retina bord à bord de l'iPad Air 4, mais y ajoute le ProMotion (120 Hz). Côté photo, on trouve un double appareil grand‑angle 12 Mpx et ultra grand‑angle 10 Mpx, ainsi que le scanner LiDAR. Devant, la caméra avant TrueDepth fait 7 Mpx et Face ID s'occupe de l’authentification sécurisée et d'Apple Pay. Pour se démarquer l'iPad Pro possède haut‑parleurs et cinq micros de qualité studio. En outre, la partie réseau gère le Wi‑Fi 6 802.11ax et la 4G LTE Advanced. Il est évidemment compatible avec l'Apple Pencil 2.

Promo sur l'Apple Pencil

Dernière promotion avec l'accessoire phare des iPad, l'Apple Pencil 2. Le stylet le plus récent de la firme s'affiche à prix réduit pour accompagner un iPad Pro ou un iPad Air 4.

Le dernier Apple Pencil offre une expérience d’une qualité incomparable à tous ceux qui aiment dessiner, prendre des notes, crayonner ou annoter des documents.

L’Apple Pencil se fixe de façon magnétique à l’iPad Pro et se recharge sans fil, pour être toujours prêt quand vous en avez besoin. Pour ceux qui veulent le premier modèle, l'Apple Pencil (1ère génération) est également moins cher