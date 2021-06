Le cadre Symfonisk de Sonos / Ikea est en vente à 179€

Il y a 4 heures

Alban Martin

3



La collaboration entre Ikea et Sonos passe une nouvelle étape avec un produit original que l'on avait annoncé : le cadre Symfonisk. La boutique en ligne du spécialiste des meubles en kit affiche déjà le cadre-enceinte qui a été annoncé la semaine dernière et qui devait être commercialisé le 15 juillet.

Celui qui est appelé « cadre avec enceinte Wi-Fi » se présente comme un tableau blanc ou gris foncé avec des dimensions raisonnables de 40,6 x 55,8 x 6 cm. Cela permet de le poser sur ses pieds en caoutchouc ou l'accrocher n'importe où, à la verticale ou à l'horizontale. L'enceinte développée par Sonos pour IKEA est compatible AirPlay 2 et peut donc s'intégrer avec d'autres produits de l'écosystème de la marque américaine. On peut évidemment en avoir plusieurs pour former une sorte de Home Cinema.

Utilisez-la comme l'unique source audio de la pièce ou combinez-la à d'autres produits de la série SYMFONISK ou Sonos pour obtenir un système stéréo.Vous pouvez choisir de l'accrocher au mur, seul, pour qu'il attire les regards ou bien de l'assortir à d'autres cadres, mais aussi de le mettre par terre ou simplement de le poser contre un mur.

Mieux, avec la Symfonisk murale, il est possible d'alimenter un second panneau avec un seul appareil, ce qui limite l'installation à une seule prise. Si les enceintes sont pilotables via l'iPhone ou Android, Sonos a inclus des boutons de contrôles à l'arrière du panneau. Enfin, sachez que l'autre avantage de ce modèle est qu'il peut être personnalisé en changeant le panneau. Les différents modèles sont créés par l'artiste Jennifer Idrizi.

Le cadre Symfonisk est en vente sur le site d'Ikea au prix de 179 euros.



