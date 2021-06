Insolite : il avale un AirPod et ne s'en aperçoit pas

Si nous savons tous que s'endormir avec ses AirPods dans ses oreilles n'est pas bon pour la "santé", un américain vient de prouver que cela peut être encore plus dangereux que ce qu'on pouvait penser. L'histoire est assez cocasse car cet homme a avalé l'un de ses AirPod en dormant il y a quelques mois, et vient de revenir sur cette mésaventure auprès d'un journaliste.

Si nous sommes tous impatients de voir apparaître les AirPods 3, voire dans un second temps, les AirPods Pro 2, cet homme avait visiblement d'autres préoccupations en ce qui concerne les écouteurs sans-fil d'Apple.



Ce n'est pas la première fois que cela arrive (ce n'est pas une blague), un homme originaire des États-Unis et plus précisément du Massachusetts a réussi à avaler l'un de ses AirPods sans même sans rendre compte.



Si l'histoire paraît assez folle vue sous cet angle, voici le récit du concerné, auprès du Guardian, qui raconte comment il en est arrivé là en février dernier. Nous avions évoqué cet incident il y a quatre mois, mais voici de nouveaux détails pour celles et ceux qui auraient loupé l'histoire la première fois.

J'étais épuisé, mais j'ai l'habitude de regarder des films sur mon téléphone pendant que je m'endors.

Moins de 10 minutes après le générique d'ouverture, je pouvais à peine garder les yeux ouverts.



En me réveillant, je me suis rendu compte que quatre heures s'étaient écoulées, ma femme Heather dormait à côté de moi et le film était terminé depuis longtemps.



À moitié endormi, j'ai retiré mon téléphone de l'oreiller et retiré l'AirPod d'une oreille tandis que je n'arrivais pas à trouver le second.



Encore à peine éveillé, je me dirigeai vers la salle de bain pour une gorgée d'eau, mais je ne pouvais pas avaler correctement.



Ma gorge s'est remplie d'eau, mais elle ne voulait pas descendre et j'ai dû me pencher au-dessus de l'évier et laisser l'eau s'écouler.



C'était bizarre et alarmant, mais j'étais tellement fatigué que je me suis remis au lit.



Le matin, à nouveau, je ne pouvais pas avaler mais je n'étais pas inquiet car je pensais juste que ma gorge était anormalement sèche et que la difficulté passerait.



« Au fait, dis-je en repartant, j'ai perdu un de mes écouteurs. Est-ce que quelqu'un l'a vu ?"



Ma femme et mon fils ont retourné la chambre pour tenter de le trouver mais il n'était nul part.



C'est là que mon fils m'a demandé si je ne l'avais pas avalé. Nous avons tous rigolé un bon coup mais après une énième tentative avec un verre d'eau, j'ai commencé à me poser la question, surtout qu'une douleur dans la poitrine commençait à me déranger.



Une fois arrivé aux urgences, la réceptionniste a douté de mon explication d'autant qu'en général, les personnes qui avalent un objet ressentent beaucoup plus de douleurs.



Sauf qu'après m'avoir ausculté et fait faire une radio, nous avons eu le droit à l'image claire de mes côtes et, garée entre elles à 45 degrés, la forme indubitable de l'AirPod manquant.



L'AirPod semblait être fermement coincé dans le côté de mon œsophage, mais il était toujours possible qu'il bloque les voies respiratoires. S'il est ingéré, il pourrait soit passer inoffensif dans mon système, soit se loger dans mes intestins, ce qui impliquerait une intervention chirurgicale. Il y avait aussi une légère possibilité que l'appareil se rompe, et je ne voulais pas essayer de digérer une batterie lithium.



Ma femme m'a conduit au centre d'endoscopie, où l'AirPod a été récupéré par la bouche à l'aide d'un tube avec un accessoire de lasso. C'était extrêmement inconfortable, mais j'étais sous sédation et donc seulement à moitié éveillé. Quelques minutes plus tard, on m'a donné l'AirPod dans un petit sac soigné.